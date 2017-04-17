MİT Tırları Eski Savcısı İstanbul'da Yakalandı

»Ana Sayfa»Gündem
17.04.2017 20:50
MİT Tırları Eski Savcısı İstanbul'da Yakalandı
Hatay'da MİT'e ait tırı durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Yaşar Kavalcıoğlu, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriMİT'e ait tırı Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu'nun İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kavalcıoğlu'nu bir yolcu otobüsünde yakaladı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Kavalcıoğlu'nun işlemleri sürüyor.

Hatay'da MİT'e ait tırı 2014 yılında durdurarak arama yapmak isteyen ve kendisine itiraz eden MİT görevlisini "Burada kral benim'" diyerek tehdit ettiği ileri sürülen eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu, meslekten ihraç edilmiş, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • R. Tayyip Erdoğan'a "Evet", Başkanlığa "Hayır" Diyen 6 İl17 Nisan 2017 Pazartesi 14:55
  • Almanya'dan Referandum Değerlendirmesi17 Nisan 2017 Pazartesi 14:38
  • AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Üyelik Teklif Edecek17 Nisan 2017 Pazartesi 13:57
  • AB'den Referandum Açıklaması17 Nisan 2017 Pazartesi 13:29
  • Anayasa Değişikliğine İlişkin 3 Madde Hemen Yürürlüğe Girecek17 Nisan 2017 Pazartesi 13:05
  • Referandumda Katılım Oranı Yüzde 85,46 Oldu17 Nisan 2017 Pazartesi 12:08
  • İki Artı İki Dört Etmedi17 Nisan 2017 Pazartesi 11:32
  • “Mühürsüz Pusula Kararı Sisteme Tek Bir Oy Girilmeden Alındı”17 Nisan 2017 Pazartesi 10:57
  • Seçmen Hangi Partiye Ne Demek İstedi? Atilla Yayla Yorumladı17 Nisan 2017 Pazartesi 02:38
  • YSK, Referandumdan “Evet” Çıktığını Duyurdu!17 Nisan 2017 Pazartesi 00:23
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Adnan Altıntaş Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim