MİT Tırları Davası ve Yargının Aydınlık-Cumhuriyet Çelişkisi

Kenan Alpay’ın yazısından bir bölüm şöyle:

Aydınlık-Cumhuriyet Çelişkisi

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması pek çok açıdan tartışılıyor ve tartışmaların bitmesi pek mümkün görünmüyor. Dokunulmazlıklar, basın özgürlüğünün kapsamı, devlete karşı işlenen suçlar, suç-ceza arasındaki denge bu tartışmaların en yoğun geçtiği alanlar. Fakat tartışmanın en az bir alanda daha fazla yoğunlaşması gerekiyor: Tutarlılık ve çelişki.

MİT Tırları üzerinden Fethullahçı Cunta’nın tertiplediği operasyon birden çok amacı elde etmeye matuf ölümcül bir saldırıydı esasen. Bu açıdan sonuçları iyi hesaplanmış, ülke içi ve uluslararası kamuoyunu şiddetle sarsması için çeşitli yıkıcı unsurlarla beslenmiş, en zıt hatta düşman kutuptaki kişi ve örgütleri dahi usulca kullanıma hazır hale getirmişti. Etkisi yıllarca sürecek stratejik bir müdahaleydi şahit olduğumuz. İstihbarat eğitimi verilen kurumlarda örnek olay olarak öğretilecek bir ders olacaktır belki de. (…)

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