MİT Casusluk mu Yapıyormuş?

Beril Dedeoğlu

Almanya Federal Başsavcılığı, MİT’in casusluk yaptığı iddiaları nedeniyle soruşturma başlattı. Muhtemelen çok ilginç bir soruşturma olacak, zira konu MİT’in gizlice bilgi toplamasıyla ilgili.

İstihbarat örgütleri yabancı ülkelerde ne yapar acaba? MİT, PTT ya da İSKİ mi ki, bilgi toplama faaliyetleri dışındaki bir işle uğraşmakla suçlansın? Görevleri ve varlık sebepleri arasında başka ülkelerdeki gelişmeleri takip etmek, bilgi toplamak, ülke aleyhine olan ya da olabilecek faaliyetleri bildirmek olan istihbarat örgütlerini tam da bunu yaptıkları için suçlamak kolay olmasa gerek.

Tüm ülkelerin istihbarat örgütleri ne yapıyorsa, MİT de onu yapıyordur. Üstelik bazı istihbarat örgütlerinin faaliyet sürdürdükleri ülkelerde siyasetin yönünü değiştirecek işler yaptığı, ancak MİT’in bu tür örgütlere pek benzemediği de bilinir. Yani MİT, başka ülkelerde darbe yapmak, iç ayaklanma çıkarmak, sistemi değiştirecek işlere kalkışmak gibi konularda pek başarılı bir örgüt olarak bilinmez. Dolayısıyla Almanya’daki MİT faaliyeti, Almanya’daki düzeni değiştirmeye yönelik olamaz.

MİT’in Almanya’daki faaliyeti, başka ülkelerdeki faaliyetlerindeki gibi, daha çok Türkiye yurttaşlarını ya da Türkiye kökenlileri izleme ağırlıklı olabilir; dolayısıyla Almanya’yı çökertecek bir duruma doğrudan yol açabileceği söylenemez.

MİT’İ deşifre etme

Yine her istihbarat örgütü gibi, MİT de faaliyetleri ancak “deşifre” olduğu zaman mercek altına alınır. Genel olarak her ülke topraklarında faaliyet sürdüren insanlardan kimin hangi ülkenin ajanı olduğunu, nasıl bilgi topladığını bilir; deşifre edilmesi ise ya faaliyet sürdürenin başarısızlığı ya da iki ülke arasında gerilim olduğunda hayata geçirilir.

Açılan soruşturma, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geldiği noktayı göstermesi açısından son derede önemli.

Ne olmuş da, Almanya MİT’i ajanlık yapmakla suçlayacak bir işlem başlatmış diye baktığımızda ise iki ülke ilişkilerinin neredeyse bir “savaş hali”ne sürüklendiğini gösteren iddiaları bulmak mümkün.

Alman basınından yapılan iddiaya göre Münih Güvenlik Konferansı sırasında MİT Müsteşarı, Alman istihbaratı BND’nin başkanına, Darbe Girişimi ile ilintili ve Türkiye aleyhine faaliyet gösteren kişilere ait bir liste veriyor. Yani Türkiye, dost ve müttefiki olan ayrıca istihbarat paylaşımına yönelik aralarında anlaşma bulunan bir ülkeye, “listedekiler bizim aleyhimize faaliyette bulunuyor, siz de buna izin vermeseniz” diyor.

Alman yetkililer ne yapıyor? Bu listeyi inceliyor ve listedeki isimlerin MİT’in ajanlık marifetiyle sıralandığına kanaat getiriyorlar, o da yetmiyor listedeki isimlere MİT’in kendilerini takip ettiği bilgisini veriyorlar. Haber verilenlerin çoğu da Türkiye vatandaşı.

Gerilimi tırmandırma

Almanya’da Türkiye aleyhine faaliyet sürdürenlerin bu faaliyetleri nasıl ispatlanacaktı acaba? Gayet tabi izleme ve tespitle. Yakalanılmadığı sürece, her ülke böyle yapıyor. MİT yakalanmamış, ancak ihbar edilmiş.

Ayrıca, Alman içişleri bakanı, “Almanya topraklarında casusluk suçtur” diyerek Almanya’nın niyetini açıklamış; demek ki MİT’le ilgili kriz büyüyecek. Almanya’da casusluk suç ama Türkiye’de de suç. BND’nin Türkiye’de faaliyetleri muhtemelen vardır. Bu gelişmenin bir adım sonrasında karşılıklı “sınır dışı etmeler”le karşılaşırsak şaşırmamak gerekecek.

MİT’in yurt dışı faaliyetlerinde belki başka ülke istihbarat kuruluşlarıyla ortaklıkları vardır. Belki Almanya’da da böyle çalışmalar oluyordur. Eğer MİT’in ortakları varsa, onların açıklanması ve Almanya’nın onlar hakkında da soruşturma başlatması ne hoş olurdu.

STAR