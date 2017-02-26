Mistura'nın Sunduğu Cenevre Belgesi
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Suriye konulu görüşmelerde taraflara sunduğu belgede, BM Güvenlik Konseyi kararındaki siyasi geçiş sürecine farklı bir yaklaşım getirmek istediği görüldü.
Mistura'nın dün Beşşar Esed rejimi ile muhalefet heyetlerine sunduğu ve AA'nın BM kaynaklarından elde ettiği belgede, Mistura, görüşmelerin temelinin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı olduğunu belirtiyor.
Belgede, söz konusu kararın güvenilir, kapsayıcı, mezhepsel temellere dayanmayan geçiş yönetimi kurulması, yeni anayasa için takvim ve sürecin ayarlanması, yeni anayasaya uygun, BM denetiminde özgür ve adil seçimlerin düzenlenmesini içerdiği hatırlatılıyor.
BMGK kararında söz konusu üç meselenin geçici yönetimin kurulmasıyla başlayıp geri kalanların da bu yönetimce ele alınması gerektiği halde, Mistura'nın yeni bir yaklaşım geliştirdiği görüldü:
Belgede şu ifadeler yer alıyor:
"Bu üç (yönetim, anayasa, seçim) konuyu paralel şekilde görüşeceğiz. Zaman içinde çalışma grupları kurulmasını önerebilirim... Bu üç konudan herhangi birinde ilerleme, memnuniyetle karşılanacaktır. Her şey üzerinde anlaşılana kadar, hiçbir konuda anlaşılmamış demektir."
BM Temsilcisi, görüşmelerin iki turdan oluşacağını belirterek, sunduğu belgede şunları aktardı:
"Bu turda her bir konuya, ikili şekilde görüşmek için birer gün ayrıldı. Her konu için spesifik çalışma planı ve teknik sunumlar önerebiliriz. Her fikrinizi ve sunumunu memnuniyetle karşılarız."
Mistura'nın doğrudan görüşmelere girmeye açık olduğunu ifade ettiği belgede, tarafların talep etmesi halinde, ateşkes, terörle mücadele ve güven artırıcı önlemlerin de ele alınabileceği belirtildi.
Beş sayfalık belgenin son sayfasında 23 Şubat'ta başlayan görüşmelerin takviminde, 26 Şubat'tan itibaren ard arda birer gün ayrılacak şekilde geçiş yönetimi, anayasa ve seçim süreci görüşmelerinin yapılması öneriliyor. 5 Mart'a ise görüşmelerin yeni turuna hazırlanmak için ara verilmesi isteniyor.
Muhalefet ve rejim, Mistura'nın kendilerine dün verdiği belgeleri değerlendirmek üzere zaman istemişti.
AA, 22 Şubat'ta yayınladığı haberinde, Mistura'nın taraflara sunduğu planda yer alan unsurlara yer vermişti.
AA
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