Mistura’nın Esed Rejimi ile Muhaliflere Sunduğu Belgede Ne Yazıyor?
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın Beşşar Esed rejimi ile muhalif heyetlere sunduğu ve AA’nın BM kaynaklarından elde ettiği belgeye göre, İsviçre’nin Cenevre kentindeki Suriye konulu müzakereler “yönetim konuları”, “anayasal süreç konuları”, “seçim konuları” ve ek olarak “terörle mücadele, güvenlik yönetimi ve güven inşa edici önlemler” olmak üzere 4 başlıkta yürütülecek.
“Yönetim” ve “Anayasal Süreç” Konuları
Yönetim konuları başlığı altında, “güvenilir, kapsayıcı, mezhepsel olmayan, kamu kurumları ve hizmetlerinin devamlılığını sağlayan, insan haklarını korumaya tahsis edilmiş” bir yönetim kurulmasının öngörüldüğü belirtiliyor.
Ayrıca, anayasanın “kapsayıcı, yetkili, şeffaf ve katılımcı” olarak tasarlanacağı bilgisi yer alan belgede, referanduma sunmadan önce, taslağın “halka danışılacağı” ve görüşlerin değerlendirileceği belirtiliyor.
“Mülteciler ve Yerinden Edilenler de Oy Verecek”
Üçüncü başlık altında, “yapılacak ilk oylamanın anayasa referandumu olup olmayacağının” tartışmaya açılacağı ifade ediliyor.
Diğer ülkelere göç eden ve ülke içinde yerinden edilmiş Suriyelilerin de seçime katılmasının sağlanacağına değiniliyor.
“Silahlı Birlikler” ve “Yabancı Savaşlar”
Öte yandan, “düzenli ve düzensiz silahlı birliklerin birleştirilmesi” ve “yabancı savaşçıların durumu” konularının ayrıca tartışılacağına dikkat çekiliyor.
23 Mart’ta başlayan Cenevre 5 görüşmelerinin 1 Nisan’a kadar sürmesi planlanıyor.
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