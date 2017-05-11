Mistura, Suriye'de 'Çatışmasızlık Bölgeleri' Anlaşmasından Umutlu

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

6. tur Suriye konulu görüşmelerin 16-19 Mayıs'ta yapılacağını belirten Mistura, katılımcıların ramazan ayına hazırlık yapabilmeleri için turun kısa toplantılarla gerçekleştirileceğini kaydetti.

Mistura, Türkiye, Rusya ve İran'ın, 4. Astana toplantısında Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulmasına ilişkin vardığı muhtıraya değinerek, bu süreci bozmak isteyen güçler olabileceğine dikkati çekti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, "Üç garantör ülke, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' oluşturulmasına ilişkin imzalanan anlaşmanın başarılı olması için gerekli güce ve kapasiteye sahip." dedi.

Anlaşma kapsamında oluşturulacak güvenlikli bölgelerin insani yardımların ulaştırılmasını hızlandıracağına işaret eden Mistura, bu bölgelerin yeni askeri operasyonların başlatılması için kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

Mistura, ABD'nin PYD/PKK'ya ağır silah verme kararıyla ilgili bir soruya "Askeri konuların üzerinde durmuyorum." yanıtını verdi.

"ANLAŞMANIN BAŞARIYA ULAŞMASINA İHTİYACIMIZ VAR"

Mistura'nın özel danışmanı Jan Egeland da Beşşar Esed rejiminin izin vermemesi nedeniyle Suriye içinde insani yardım ulaştırmakta büyük zorluklarla karşılaştıklarını vurguladı.

"Çatışmasızlık bölgeleri" anlaşmasının insani yardımların ulaştırılması için bir "umut" olduğunu ifade eden Egeland, "Türk, Rus ve İranlı yetkililerle dün ve bügün görüştük. Anlaşmayı uygulamaya koymak ve gereklerini yerine getirmek için BM ve insani yardım ortaklarıyla çok açık ve proaktif bir şekilde çalışacaklarını bize bildirdiler. Anlaşmanın başarıya ulaşmasına ihtiyacımız var." dedi.