Mistura, Suriye Görüşmelerinin 6. Tur Gündemini Açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde yarın başlayacak 6. tur Suriye görüşmelerinde, geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörle mücadele konularının detaylı şekilde ele alınacağını belirtti.

BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen Mistura, 6. tur Suriye görüşmelerinin yarın başlayacağını ve gidişata göre 19 veya 20 Mayıs'ta sona ereceğini söyledi.

Mistura, bu turun öncekilerden farklı olacağını vurgulayarak "Öncelikle bütün heyetler Cenevre'ye gelecek. Bütün heyetler derken BM Güvenlik Konseyinin 2254 kararında belirlenen heyetleri ve bir önceki görüşmelere katılan bütün heyetleri kastediyorum." dedi.

BM Temsilcisi, "Görüşmelerin gündemi, geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadele olacak. Bütün bu başlıklar önemli ve birbirine paralel. Niyetimiz bunları daha detaylıca ele almak." diye konuştu.

Mistura, Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana'da Suriye'de "çatışmasız bölgelerle" ilgili imzaladığı muhtıranın ardından 6. tur görüşmelerinin daha önem kazandığına dikkat çekti.

Turun ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla kısa görüşmeler şeklinde olacağını ifade eden Mistura, bu turun devamı niteliğindeki görüşmelerin tarihinin ise ramazan ayı içinde belirleneceğini aktardı.

Görüşmeler boyunca BM olarak basın toplantısı düzenlemeyeceklerini belirten Mistura, muhalefet ve rejim heyetinden de aynısını beklediklerini ancak seçimin kendilerine ait olduklarını söyledi.

Mistura, bir gazetecinin Beşşar Esed'in bir Belarus televizyon kanalına verdiği mülakatta, "Bizim için geçerli olan Astana görüşmeleridir. Cenevre görüşmeleri sadece medyaya yöneliktir." ifadelerinin sorulması üzerine "Öncelikle Esed'in bu deklarasyonuyla ilgili bir yorumda bulunmak istemiyorum. Fakat basitçe Esed'in delegasyonunun ciddi müzakereler için Cenevre'ye geldiğini söyleyebilirim." dedi.

Basın mensuplarının Esed'in ifadeleriyle ilgili ısrarlı soruları üzerine Mistura, "Madem öyle, Esed Cenevre'ye neden tecrübeli bir diplomat olan Caferi başkanlığında 15-18 arası delege gönderiyor o zaman?" diye konuştu.

Mistura, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) içerisindeki Kürt Ulusal Konseyi üyelerinin kendisine gönderdiği mektupla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Aldığım bu tür mektuplar konusunda yorum yapmayacağım. Görüldüğü kadar sen bu konuda benden daha fazla bilgi sahibisin. Fakat bana ulaşan her mektubu ciddiyetle okuyorum. Bilindiği üzere MYK içinde Kürt temsilciler de var. Suriye'deki Kürtler de hiçbirimizin göz ardı edemeyeceği önemli bir topluluk."

Bu arada, Riyad Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti Cenevre'ye ulaştı.

Suriye konulu 5. tur Cenevre görüşmeleri 22 Mart'ta başlamış, 31 Mart'ta sona ermişti.