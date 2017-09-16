Missouri'de Polis Beraat Etti Sokaklar Karıştı

Eski polis memuru Jason Stockley, 2011’in Aralık ayında 24 yaşındaki siyah Amerikalı Anthony Lamar Smith’i araç kovalaması sonrası silahla vurarak öldürmekle suçlanıyordu. Davaya bakan savcılık makamı ayrıca olay sonrasında Smith’in üzerine silah yerleştirdiği ve söz konusu silahta sadece polisin DNA’sının bulunduğunu iddia ediyordu.

Ellerinde ‘adalet olmadan barış olmaz’ yazılı dövizler taşıyan yüzlerce kişinin katıldığı protestolar barışçı şekilde başlamıştı.

Ancak saatler gece yarısına ilerlediğinde bazı protestocuların belediye başkanını evine saldırarak camlarını kırdığı, boya fırlattığı görüldü. Polis göstericilere müdahale etti.

Yetkililer kentte polis minibüslerinden birinin de camının kırıldığı ve polis memurlarının saldırıya uğradığını kaydetti. Olaylarda AP Haber Ajansı ile yerel bir televizyona çalışan gazetecilerin de saldırıya uğradığı bildirildi.

Bu, bölgede yaşanan ilk ırksal çatışma gerginliği değil. Missouri’nin Ferguson kentinde 2014’ün Ağustos ayında beyaz bir polis memurunun silahından çıkan kurşunla 18 yaşındaki Michael Brown’ın hayatını kaybetmesi, kentte iki hafta süren, hatta başka eyaletlere de sıçrayan protestolara neden olmuştu.

Brown’ın babası eski polis memurunun beraat etmesi sonrası yerel televizyon kanalına konuştu ve “Sizler bunun doğru olmadığını biliyorsunuz ama bize bunu yapmaya devam ediyorsunuz. Bir fare, çöp, sokak köpeğiymişiz gibi, sizin için hiçbir şey ifade etmiyormuşuz gibi bunu bize yapmaya devam ediyorsunuz. Hepimiz bundan bıktık” dedi.

Kaynak: VoaNews