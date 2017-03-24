Mısırlı Muhalif Liderin Sudan'a Girişi Engellendi

»Ana Sayfa»Sudan
24.03.2017 13:42
Mısırlı Muhalif Liderin Sudan'a Girişi Engellendi
Mısır'ın muhalif Güçlü Mısır Partisi lideri Ebu'l-Futuh'un Sudan'a girişi engellendi.

Sudan güvenlik güçlerinin, Mısırlı muhalif lider Abdulmunim Ebu'l-Futuh'un ülkeye girişine izin vermediği bildirildi.

Sudan Halk Kongresi Partisi kaynaklarından alınan bilgiye göre, perşembe gecesi hava yoluyla Hartum'a ulaşan Güçlü Mısır Partisi Genel Başkanı Ebu'l-Futuh, ülkeye sokulmadı.

Havalimanındaki güvenlik güçlerinin sebep belirtmeksizin Müslüman Kardeşlerin eski liderlerinden Ebu'l-Futuh'un Sudan'a girişini engellediği belirtildi.

Sudan Halk Kongresi Partisi'nin bugün yapılacak genel kongresine davetli olan Ebu'l-Futuh'un söz konusu durum karşısında Mısır'a dönmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Konuya ilişkin Sudan makamları veya Ebu'l-Futuh herhangi bir açıklama yapmadı.

Sudan Halk Kongresi Partisi, geçen yıl vefat eden partinin kurucusu Hasan et-Turabi'nin ardından ilk kongresini yapıyor.

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