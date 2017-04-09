Mısır’daki Kilise Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor

Mısır'ın Tanta kentindeki bir kilisede patlama oldu. İlk belirlemelere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. En az 50 yaralı var.

Mısır'ın Tanta kentindeki bir kilisede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Garbiya'ya bağlı Tanta'daki Saint George Kilisesi'nde patlama meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı sivil savunma ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor. Geçen Aralık ayında başkent Kahire'de katedrale yönelik bombalı saldırıda, çoğu kadın ve çocuk en az 25 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi de yaralanmıştı. Kaynak: AA, Reuters