Mısır'daki Kilise Saldırılarını IŞİD Üstlendi

»Ana Sayfa»Mısır
09.04.2017 18:00
Mısır'daki Kilise Saldırılarını IŞİD Üstlendi
Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehirlerindeki 2 kilisede meydana gelen bombalı saldırılarda, 32 kişi öldü, 84 kişi yaralandı. Saldırıları IŞİD üstlendi.

Mısır'ın Garbiya iline bağlı Tanta şehrindeki Saint George Kilisesi'nde patlama meydana geldi. Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamada ölenlerin sayısı 21'e, yaralı sayısı ise 59'a yükseldi. Açıklamada, ölü ve yaralıların kentteki hastanelere nakledildiği belirtildi. 

İskenderiye'de ikinci saldırı: 11 ölü, 25 yaralı

Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye'de yer alan St. Mark Kilisesi yakınlarında düzenlenen canlı bomba saldırısında ise 11 kişinin öldüğü bildirildi. 

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, Mısır devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İskenderiye'deki St. Mark Kıpti Ortodoks Kilisesi yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, 3'ü güvenlik görevlisi 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Kilise yetkilileri, olay sırasında kilisede bulunan Mısır Kıpti-Ortodoks Patriği 2. Tavadros'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. 

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından kiliseye girişi engellenen canlı bomba eylemcisinin, üzerindeki bombaları infilak ettirdiği kaydedildi.

Hristiyanlar, inanışlarına göre bugün "Palmiye Pazarı" bayramını kutluyor.

Saldırıları IŞİD üstlendi

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye ile El-Garbiyye bağlı Tanta illerinde iki kiliseyi hedef alan canlı bomba IŞİD üstlendi.

IŞİD yanlısı A'mak Haber Ajansı'nda yer alan haberde, örgüte bağlı militanların, İskenderiye ilinde yer alan St. Mark Kilisesi yakınlarında düzenlenen ve Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ni hedef alan canlı bomba saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İskenderiye'deki St. Mark Kıpti Ortodoks Kilisesi yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda 3'ü güvenlik görevlisi 11 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

El-Garbiyye'ye bağlı Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda ise 25 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Mısır'da bugün Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda da 21 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Darbeci Sisi 3 Nisan’da Beyaz Saray’da Olacak!29 Mart 2017 Çarşamba 10:56
  • Mübarek ve Oğullarının Mısır Siyasetindeki Geleceği25 Mart 2017 Cumartesi 20:22
  • Sisi Yargısının Beraat Ettirdiği Devrik Diktatör Mübarek Serbest!24 Mart 2017 Cuma 14:51
  • Hüsnü Mübarek Hakkında Yeniden Soruşturma Açılacak24 Mart 2017 Cuma 09:40
  • Muhammed Mursi’nin Oğlu Usame Mursi: Dava Dosyası Bile Verilmedi22 Mart 2017 Çarşamba 15:18
  • “Para Verseler Bir Daha Mısır’a Ayak Basmam!”20 Mart 2017 Pazartesi 20:34
  • ABD’nin Müslüman Kardeşler Politikasının Çıkmazları20 Mart 2017 Pazartesi 18:43
  • Mısır'da Türkiye'ye Destek Veren İmama "Uzaklaştırma"19 Mart 2017 Pazar 16:29
  • Sisi Yönetiminden Muhaliflere İşkence ve Cinsel İstismar18 Mart 2017 Cumartesi 11:16
  • Refah Sınır Kapısı "Geçici" Olarak Açıldı06 Mart 2017 Pazartesi 13:57
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim