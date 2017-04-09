Mısır'daki Kilise Saldırılarını IŞİD Üstlendi

Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehirlerindeki 2 kilisede meydana gelen bombalı saldırılarda, 32 kişi öldü, 84 kişi yaralandı. Saldırıları IŞİD üstlendi.

Mısır'ın Garbiya iline bağlı Tanta şehrindeki Saint George Kilisesi'nde patlama meydana geldi. Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamada ölenlerin sayısı 21'e, yaralı sayısı ise 59'a yükseldi. Açıklamada, ölü ve yaralıların kentteki hastanelere nakledildiği belirtildi.

İskenderiye'de ikinci saldırı: 11 ölü, 25 yaralı

Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye'de yer alan St. Mark Kilisesi yakınlarında düzenlenen canlı bomba saldırısında ise 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, Mısır devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İskenderiye'deki St. Mark Kıpti Ortodoks Kilisesi yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, 3'ü güvenlik görevlisi 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Kilise yetkilileri, olay sırasında kilisede bulunan Mısır Kıpti-Ortodoks Patriği 2. Tavadros'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından kiliseye girişi engellenen canlı bomba eylemcisinin, üzerindeki bombaları infilak ettirdiği kaydedildi.

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Saldırıları IŞİD üstlendi

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye ile El-Garbiyye bağlı Tanta illerinde iki kiliseyi hedef alan canlı bomba IŞİD üstlendi.

IŞİD yanlısı A'mak Haber Ajansı'nda yer alan haberde, örgüte bağlı militanların, İskenderiye ilinde yer alan St. Mark Kilisesi yakınlarında düzenlenen ve Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ni hedef alan canlı bomba saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İskenderiye'deki St. Mark Kıpti Ortodoks Kilisesi yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda 3'ü güvenlik görevlisi 11 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

El-Garbiyye'ye bağlı Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda ise 25 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Mısır'da bugün Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda da 21 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

AA