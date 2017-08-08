Mısır'da "Zorla Kaybetme" Vakıaları Artıyor

Bağımsız insan hakları örgütü "Mısır Özgürlükler ve Haklar Koordinasyonu"nun yayınladığı rapora göre, 2017 yılının ilk altı ayında ülke genelinde 254 kişi zorla kaybedildi. Kaybedilenlerin tamamının erkek olduğu, yaşlarının 18-35 arasında değiştiği belirtilen raporda, 47 mağdurun yeniden ortaya çıktığı ifade edildi.

Rapora göre, söz konusu dönemde en fazla mağduriyet mayıs ayında gözlendi. Mısır genelinde sadece mayısta 67 kişi zorla kaybedildi.

Mısır Özgürlükler ve Haklar Koordinasyonu Müdürü İzzet Guneym, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorla kaybetme vakalarının önüne geçilmesinin tek yolunun, "hukukun üstünlüğü ilkesine dönülmesi" olduğunu söyledi.

YETKİLİLER KABUL ETMİYOR

Uluslararası hukuk literatüründe "zorla kaybetme" terimi, "muhalif grupları bastırma ve sindirme amacıyla uygulanan şiddet yöntemi" olarak tanımlanıyor.

Mısırlı yetkililer, insan hakları örgütleri tarafından bu konuda yapılan çalışma ve raporları kabul etmiyor. Yetkililer, Mısır'da yasal olmayan yöntemlerle gözaltına alınan veya alıkonulan hiç kimse olmadığını söylüyor.

"İnsan Hakları, Gelişim ve Diyalog Forumu" Müdürü Said Abdulhafız gibi bazı bağımsız insan hakları örgütü yöneticileri de konunun muhalefet tarafından abartıldığı ve siyasallaştırıldığı görüşünde.

AA muhabirine konuşan Abdulhafız, "Mısır Ulusal İnsan Hakları Konseyi ortadan kaybolduğu iddia edilen 200 kişi ile ilgili bir rapor yayınladı. Raporda, kaybolduğu belirtilen şahısların ya bir dava nedeniyle tutuklu veya ülke dışına çıkarak şiddet yanlısı cemaatlere katıldığı belirtiliyor." dedi.