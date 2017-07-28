Mısır’da Üniversiteli Genç İşkenceyle Öldürüldü

Mısır'da her geçen gün artan insan hakları ihlalleri uluslararası toplumun gündemine girmeyi başarabilmiş değil. Geçtiğimiz gün öldürülen bir üniversiteli genç bu ihlaller zincirinin son halkasını teşkil ediyor.

19 yaşındaki Servet Samih'in cesedi, Kahire'nin güneyindeki Feyyum'da sokak ortasında bulundu. İki gün önce polis tarafından gözaltına alından gencin cesedinde yanık izleri, aşırı morluklar ve kırbaç izlerine benzer izler bulunuyordu.

"Kıptilerin koruyucusu imajı sarsılacak"

Gencin cesedine ilişkin bazı görüntüler sosyal medyada yayıldı. Kıpti bir Hristiyan olan Servet Samih'in niçin gözaltına alındığı bilinmiyor.

Mısır'da Sisi yönetiminin "Kıpti Hristiyanların koruyucusu" imajı oluşturmaya çalıştığı biliniyordu. Söz konusu olay Mısır'ın Kıptilere yönelik tutumundaki samimiyetinin tartışılmasına da yol açtı.

Kaynak: Mepa News