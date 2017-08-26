Mısır’da Tutuklu Darbe Karşıtı İhvan Üyesi Hayatını Kaybetti!

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu sanıkları savunma heyeti üyesi Mustafa ed-Demiri, hapishanede sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından Beni Suveyf’teki hastaneye kaldırılan İhvan Rehberlik Konseyi Üyesi Abdulazim eş-Şerkavi’nin yoğun bakımda hayatını kaybettiğini belirtti.

Demiri, “Doğal ölümdü. Ancak, tıbbî ihmal gerçeği de göz ardı edilmemeli. eş-Şerkavi, 2015’te tutuklanarak, Kahire’deki Akreb Cezaevi’ne götürülmüştü. Daha sonra Beni Suveyf Cezaevi’ne nakledildi. Burada durumu daha da kötüleşti.” ifadelerini kullandı.

“Tıbbî İhmal Nedeniyle Hayatını Kaybetti”

Öte yandan, İhvan’ın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi’nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Abdulazim eş-Şerkavi, tıbbî ihmal nedeniyle hayatını kaybetti. Tutuklandığından bu yana hasta olmasına rağmen ilaç ve tıbbî hizmet verilmedi. Beni Suveyf Cezaevi’nde durumu kötüleştiği için hastaneye kaldırıldı ve 6 gündür yoğun bakımda yatıyordu.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “23 Kasım 2016’da Akreb Cezaevi’ndeyken beyin kanaması geçirdi. O zaman da durumu kötü olduğu için hastaneye kaldırılmıştı.” denildi.

Kaynak: AA