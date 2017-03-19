Mısır'da Türkiye'ye Destek Veren İmama "Uzaklaştırma"
Mısır'da geçen hafta okuduğu cuma hutbesinde Hollanda'nın iki Türk bakana uyguladığı ırkçı tavrı eleştiren imamın, görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Giza Vakıflar Bakanlığı yetkilisi tarafından hazırlanan raporda, geçen hafta okuduğu hutbede siyasi konulara değindiği belirtilen kentte görevli imamlardan Muhammed Abdulmabud'un üç ay görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir." denildi.
Mısır'da yayın yapan Dream TV kanalına telefonla bağlanan Vakıflar Bakanlığı Dini İşler Genel Müdürü Cabir Tayig de Abdulmabud'un hutbenin konusu dışına çıkarak siyasi meselelere girdiğini belirtti.
Tayig, "Bize verilen bilgiye göre söz konusu imam, geçen hafta verdiği hutbede siyasi konulara girerek Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krize değindiği için hakkında açılan soruşturma sonuçlanana kadar görevinden uzaklaştırılmıştır." dedi.
- "İmam, ayrımcılığa karşı onurlu bir tavır takınan Türkiye'yi savunmuştur"
Öte yandan söz konusu karara tepki gösteren Eski Vakıflar Bakanı Müsteşarı Selam Abdulgavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığın kararının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.
Abdulgavi, "İmam, hutbede siyasi bir partiyi değil İslam ve Müslümanlara yapılan ayrımcılığa karşı onurlu bir tavır takınan Müslüman Türkiye'yi savunmuştur." dedi.
Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi ve Mısır Vakıflar Bakanlığı bünyesinde görev yapan eski imam Abdulaziz Receb de görevden uzaklaştırılan imamın Müslümanların genelini ilgilendiren bir konudan bahsettiğini ifade etti.
Receb şunları kaydetti:
"Minberlerin siyasileştirilmemesi gerekir. Ancak hutbeler ülkenin gündemini ve sokakta konuşulanları da gayet tabi içerebilir. Bu normaldir ve hatta gereklidir. İmam burada seçimlerde olduğu gibi bir parti propagandası yapmıyor. Hak ile batılı ortaya koymak için Müslümanların genelini ilgilendiren bir konuyu gündeme getiriyor."
Mısır'da camiler ve imamlar Vakıflar Bakanlığı'na bağlı bulunuyor. Bakanlık camilere temizlik işlerinden sorumlu bir kayyum ile sadece cuma günü namaz kıldırmak ve hutbe okumak için bir imam atıyor.
El-Ezher, Hüseyin, Amr bin As ve Seyyide Zeyneb gibi büyük camilerde cuma hutbeleri, El-Ezher ve diğer üniversitelerde ders veren İslami ilimler alanında uzman öğretim görevlileri ve profesörler tarafından okunuyor. Diğer vakit namazlarını ise halktan kişiler kıldırıyor.
- Yorumlar 0
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- ‘Çanakkale Üzerine Örtülen Kemalist Mitolojinin Ömrü Bitiyor’
- PKK/PYD Suriye Kürdistanı’nda Newroz’u Yasakladı
- Mısır’da, Tunus’ta, Libya’da, Suriye’de Tüm Bunlar Boşuna mı Yaşandı?
- “Okullarda Yalan Haberin Nasıl Anlaşılacağı Öğretilsin”
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”
- Türkiyeli Bakanlara İzin Vermeyen Almanya, PKK’ya İzin Verdi!
- “Faiz Sisteminin Reddi, İktisat Fıkhına Giriş’’
- “Dera Mülteci Kampı’nın Yüzde 70’inden Fazlası Yıkılmış Durumda”
- ETA Nisan’a Kadar Bütün Silahlarını Teslim Edecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskeli Balo Sona Erdi
- 3. Milli Kültür Şûrası’nda Komisyonlar Neler Önerdi?
- Konya’da “Şiirimizde Ortadoğu” Konuşuldu
- Mısır’da, Tunus’ta, Libya’da, Suriye’de Tüm Bunlar Boşuna mı Yaşandı?
- ‘Çanakkale Üzerine Örtülen Kemalist Mitolojinin Ömrü Bitiyor’
- Türkiyeli Bakanlara İzin Vermeyen Almanya, PKK’ya İzin Verdi!
- “Okullarda Yalan Haberin Nasıl Anlaşılacağı Öğretilsin”
- Diyanet'ten Türk Milliyetçiliği Hamasetini Aşan Çanakkale Hutbesi
- Çanakkale Ruhu: ‘Ümmetin Diriltilmesi İçin mi, Türklüğün Yüceltilmesi İçin mi?’
- ABD’li Katiller Saraçhane’de Protesto Edildi!
- Amerika’nın Cami Katliamındaki “El Kaide” İddiası Asılsız Çıktı
- İşgalci İsrail Askerleri Mülteci Kampında Filistinlilere Ateş Açtı!
- Ahraru’ş-Şam Lideri Abu Ammar’dan 7. Yılına Giren İntifada Hakkında Açıklama
- FARC Silahlara Veda Ediyor
- Hasköy’de “Hz. İsa ve Tevhidi Mesajı” Konuşuldu
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim