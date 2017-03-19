Mısır'da Türkiye'ye Destek Veren İmama "Uzaklaştırma"

Giza'da okuduğu cuma hutbesinde Hollanda'nın iki Türk bakana uyguladığı ırkçı tavrı eleştiren imam, üç ay görevden uzaklaştırıldı.

Mısır'da geçen hafta okuduğu cuma hutbesinde Hollanda'nın iki Türk bakana uyguladığı ırkçı tavrı eleştiren imamın, görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Giza Vakıflar Bakanlığı yetkilisi tarafından hazırlanan raporda, geçen hafta okuduğu hutbede siyasi konulara değindiği belirtilen kentte görevli imamlardan Muhammed Abdulmabud'un üç ay görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir." denildi.

Mısır'da yayın yapan Dream TV kanalına telefonla bağlanan Vakıflar Bakanlığı Dini İşler Genel Müdürü Cabir Tayig de Abdulmabud'un hutbenin konusu dışına çıkarak siyasi meselelere girdiğini belirtti.

Tayig, "Bize verilen bilgiye göre söz konusu imam, geçen hafta verdiği hutbede siyasi konulara girerek Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krize değindiği için hakkında açılan soruşturma sonuçlanana kadar görevinden uzaklaştırılmıştır." dedi.

- "İmam, ayrımcılığa karşı onurlu bir tavır takınan Türkiye'yi savunmuştur"

Öte yandan söz konusu karara tepki gösteren Eski Vakıflar Bakanı Müsteşarı Selam Abdulgavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığın kararının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Abdulgavi, "İmam, hutbede siyasi bir partiyi değil İslam ve Müslümanlara yapılan ayrımcılığa karşı onurlu bir tavır takınan Müslüman Türkiye'yi savunmuştur." dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi ve Mısır Vakıflar Bakanlığı bünyesinde görev yapan eski imam Abdulaziz Receb de görevden uzaklaştırılan imamın Müslümanların genelini ilgilendiren bir konudan bahsettiğini ifade etti.

Receb şunları kaydetti:

"Minberlerin siyasileştirilmemesi gerekir. Ancak hutbeler ülkenin gündemini ve sokakta konuşulanları da gayet tabi içerebilir. Bu normaldir ve hatta gereklidir. İmam burada seçimlerde olduğu gibi bir parti propagandası yapmıyor. Hak ile batılı ortaya koymak için Müslümanların genelini ilgilendiren bir konuyu gündeme getiriyor."

Mısır'da camiler ve imamlar Vakıflar Bakanlığı'na bağlı bulunuyor. Bakanlık camilere temizlik işlerinden sorumlu bir kayyum ile sadece cuma günü namaz kıldırmak ve hutbe okumak için bir imam atıyor.

El-Ezher, Hüseyin, Amr bin As ve Seyyide Zeyneb gibi büyük camilerde cuma hutbeleri, El-Ezher ve diğer üniversitelerde ders veren İslami ilimler alanında uzman öğretim görevlileri ve profesörler tarafından okunuyor. Diğer vakit namazlarını ise halktan kişiler kıldırıyor.