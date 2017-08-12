Mısır'da Tren Kazası: 36 Ölü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Kahire-İskenderiyye seferini yapan trenin, İskenderiyye-Port Said trenine arkadan çarpması sonucu medyana gelen kazada 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 123'ünün yaralandığı belirtildi.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da kazanın yerel saatle 14.15'te İskenderiyye kentinin Hurşit bölgesinde meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, arkadan gelen trenin lokomotifinin, öndeki trenin ise son iki vagonunun çarpmanın etkisiyle raydan çıktığı bildirildi.

Kazayı araştırmak üzere bakanlık tarafından bir komisyon oluşturulduğu belirtilen açıklamada kazanın sebebi hakkında bilgi verilmedi.