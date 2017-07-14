Mısır’da Polise Silahlı Saldırı: 5 Ölü
Mısır’ın Giza kentinde güvenlik noktasını hedef alan silahlı saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.
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Mısır’ın Giza kentinde motosiklet kullanan ve kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Sakkara bölgesindeki arkeolojik alanın yakınlarında bulunan bir güvenlik noktasını hedef aldı.
AA’da yer alan habere göre, saldırıda 5 polisin öldüğü, bölgede arama tarama faaliyetlerinin başlatıldığı aktarıldı.
Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.
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