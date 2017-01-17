Mısır'da Polise Saldırı: Sekiz Ölü
Mısır'ın güneyindeki El-Vadi El-Cedid yakınında bir emniyet noktasını hedef alan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 polisin öldüğü, 3 polisin yaralandığı bildirildi.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir grup, Asyut ile El-Vadi El-Cedid il sınırı yakınındaki bir emniyet kontrol noktasını hedef alarak pusu kurdu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrol noktasını hedef alan pusuda 8 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin yaralandığını söyledi.
Olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiğini duyuran Mücahid, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini aktardı.
Söz konusu saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığı ifade edildi.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mısır'da Polise Saldırı: Sekiz ÖlüMısır'ın güneyindeki El-Vadi El-Cedid yakınında bir emniyet noktasını hedef alan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 polisin öldüğü, 3 polisin yaralandığı bildirildi.
Mahkeme "Adalar" Konusunda Mısır Lehine Karar VerdiSuudi Arabistan ve Mısır arasındaki sınır anlaşmasında, tartışmalı Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğuna karar verildi.
İhvan-ı Müslimin’den ABD'deki Tasarıya Tepkiİhvan-ı Müslimin, cemaatin ABD'de terör örgütü kabul edilmesi için sunulan tasarıya tepki gösterdi.
Mısır Halkı Zor Durumda: Sisi'ye Güvenmiyoruz!3 yıl önce askeri darbe ile sarsılan Mısır'da, cunta yönetimi ülkeyi gün geçtikçe felakete sürüklüyor.
Mısır'da Polis Kontrol Noktasına Bombalı Saldırı: 10 ÖlüMısır'da patlayıcı yüklü kamyonla yapılan canlı bomba saldırısında 10 güvenlik görevlisi öldü.
RÖPORTAJ
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Tetikçi ve Müfteriler Krizi
- Yıldıray Oğur'a Turgay Oğur Üzerinden Linç Girişimi!
- Reina Saldırganı Yakalanınca Bu Defa Referandum Jesti Dediler
- Reina Saldırganı Abdülkadir Masharipov Esenyurt’ta Yakalandı
- Obama ne “Siyah” ne “Beyaz”, Ne Barack ne de Hüseyin idi
- Avusturya'da Başörtüsü Yasağı Protesto Edildi
- Orhan Okay Üzerine…
- Ahraru’ş-Şam: Sessizliğimiz Hazırlığımızdır (Video)
- Şeyh Raid Salah 9 Aylık Esaretten Sonra Özgürlüğüne Kavuştu
- AB'den ABD'ye 'Kudüs Uyarısı'
- IKYB: 'Barzani Görevine Devam Ediyor'
- Mısır'da Polise Saldırı: Sekiz Ölü
- Obama ne “Siyah” ne “Beyaz”, Ne Barack ne de Hüseyin idi
- Reina Saldırganı Yakalanınca Bu Defa Referandum Jesti Dediler
- Yasin Asma Kardeşimizden İbretlik Bir Yazı: Kim Milyoner Olmak İster?
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- İran Yeni Satın Aldığı Uçağı Airbus'u “Hacı” Yapacak
- Karlov’u Öldüren Altıntaş Kimsesizler Mezarlığına Defnedildi!
- KHK Marifetiyle İhraç Edilen Polis Memuru Metin Kaplan’ın Mektubu
- Direnişçiler Gap Ovası’ndaki Esed Mevzilerini Füze ile Vurdu!
- "Devletin Bekası" Sorunu Var mı?
- CHP Eyleme Çağırdı Kimse Kalkmadı
- Esed’in Ortağı İran 18 bin Afgan Militanı Suriye’de Savaştırıyor!
- Katar’dan Gazze’ye Elektrik Yardımı
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim