Mısır'da Polis Kontrol Noktasına Bombalı Saldırı: 10 Ölü
Mısır'da patlayıcı yüklü kamyonla yapılan canlı bomba saldırısında 10 güvenlik görevlisi öldü.
Mısır Kuzey Sina'da bir polis güvenlik noktasına yapılan intihar saldırısında 10 polis öldü.
Yetkililer, saldırının patlayıcı yüklü bir kamyonla yapıldığını ve en az 10 kişinin öldüğünü 22 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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