Mısır'da Myanmar Elçiliği Vuruldu

Hareketu Savaid Mısır, başkent Kahire'de bulunan Myanmar büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kendilerinin düzenlediğini açıkladı.

Pazar günü yayınlanan açıklamada, Myanmar yönetiminin Arakan'da Müslüman nüfusa yönelik katliamlarına cevap olarak büyükelçiliğin hedef alındığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Katillerin büyükelçiliğine yapılan bu bombalama Arakan'daki Müslüman kadın ve çocukları öldürenlere karşı bir uyarı olması ve zayıf bırakılmış Müslüman kardeşlerimize destek olmak için gerçekleştirildi."

Hareketu Savaid Mısır geçtiğimiz yıldan bu yana ülkede birçok saldırı gerçekleştirdi. Kuruluşundan bir ay sonra, Sisi'ye verdiği destekle bilinen, Mısır'ın en üst düzey dini otoritesi Müftü Ali Cuma'ya yönelik suikast düzenlendi ancak saldırı başarısız oldu.

İslamcı grup sıklıkla güvenlik görevlileri, yargı mensupları ve Sisi yönetimine destek veren tanınmış isimleri hedef alıyor. Myanmar büyükelçiliğine yönelik bombalı saldırı, grubun ülkede bulunan yabancı güçlere yönelik ilk saldırısı olduğu ifade ediliyor.

'Silahlarımızla devrimi koruyacağız'

Hareketu Savaid Mısır ya da kısaca HSM, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Facebook üzerinden paylaştığı bir açıklamayla kuruluşunu ilan etmiş, ayrıca Mısır polisini hedef alan bir saldırıyı da üstlenmişti. Kuruluş açıklamasında Sisi liderliğindeki Mısır yönetimini hedef alacaklarını belirten grup "Halkımızı zalimlerden kurtaran dek mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Ülkede faaliyet gösteren ve uluslararası kamuoyunda adından söz ettirmeyi başaran silahlı grup, "Silahlarımızla devrimi koruyacağız" sloganını kullanıyor. Silahlı grup, Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle ivme kazanan Mısır halk hareketine yeni bir soluk ve yeni bir yöntem getirme niyetinde. Silahlı hareketi benimseyen grubun, herhangi bir dış organizasyon ile bağlantısı bulunmuyor.

ABD, grubu terörist olarak niteliyor

Öte yandan ABD de söz konusu gruba karşı açıklamalar yayınlıyor. ABD'nin Mısır Büyükelçiliği yayınladığı mesajda, ABD tarafından terör örgütü olarak anılan grubun eylem planladığını ifade ederek vatandaşlarını uyardı. HSM ise bu açıklamaya karşı bir açıklama yayınlayarak tüm dünyaya bir mesaj gönderdi.

'Terörist değil, direnişçiyiz'

Yayınlanan açıklamada yer alan ifadeler oldukça dikkat çekiciydi.

"Mısır'daki yabancılara" ifadesiyle başlayan açıklamada şunlar yer aldı: "Biz direnişçiyiz, terörist değiliz. Endişe etmeye lüzum yok, bizler Müslümanız, katil değiliz. Endişelenmeniz gereken şey her gün Mısır halkına karşı suçlar işleyen darbenin paralı askerleridir. Endişelenmeniz gereken şey yabancılara tecavüz ve işkence ettikten sonra onları öldüren darbenin paralı askerleridir."

Kaynak: Mepa News