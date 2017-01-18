'Mısır'da Mursi Ailesinin Tamamı Teröristler Listesinde'

»Ana Sayfa»Mısır
18.01.2017 23:38
'Mısır'da Mursi Ailesinin Tamamı Teröristler Listesinde'
Darbe ile görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Mursi'nin oğlu Ahmed, "Cumhurbaşkanı Mursi, eşi, evlatları Şeyma, Usame, Ömer, Abdullah ve ben teröristler listesinde yer alıyoruz." dedi.

Mısır'ın askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ailesinin tüm fertlerinin "teröristler listesine" alındığı bildirildi.

Mursi'nin oğlu Ahmed Mursi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Mursi, eşi, evlatları Şeyma, Usame, Ömer, Abdullah ve ben, en şerefli ve nezih adamlar, en saf kadınlar ve en vefalı evlatlarla beraber teröristler listesinde yer alıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu listeyle ilgili söylenmiş hükmün dava aşamalarında bizim hakkımız, hukukumuz nerede?" sorusunu paylaşan Ahmed, söz konusu kararın perşembe günü verildiğini ancak düne kadar açıklanmadığını belirtti.

Kararın, emniyet araştırmalarına dayandığına işaret eden Ahmed, kendilerine bu kararın daha önce bildirilmediğini dile getirdi.

Mısır mahkemesinin, geçen perşembe Muhammed Mursi ile Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderleri ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu bazı isimleri yeniden "teröristler listesi"ne aldığı belirtilmişti. Eski futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin de dün söz konusu listeye alındığı ifade edilmişti.

Mısır Adalet Bakanlı ile Yüksek Yargı Konseyi konuya ilişkin açıklama yapmazken, söz konusu kararın resmi gazetede yayımlanmadığı kaydedildi.

AA

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