Mısır'da Kilisede Yaralananlara Müslümanlardan Destek

Mısır’da kiliseye yapılan saldırılar sonucunda yaralananlara çevredeki Müslümanlar yardımda bulundu. Öte yandan Müslüman Kardeşler Hareketi’nin (İhvan) de saldırıları kınadığı kaydedildi.

Mısır'daki kiliselere yönelik saldırılarda yaralananlar için Müslümanlar camide kan bağışında bulunuyor.

Mısır'da bu sabah yaşanan iki saldırıyla ilgili soruşturmalar devam ederken bir yandan da yaralılar için acil yardım arayışları başladı.

Saldırı sonrası çevrede bulunan Müslümanlara ait camilerde kan bağışı temin etme organizasyonu yapılıyor.

Öte yandan Müslüman Kardeşler Hareketi’nin (İhvan) de saldırıları kınadığı kaydedildi.