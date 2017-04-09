Mısır’da Kilisede Patlama: 17 Ölü, 40 Yaralı

Mısır’da bir kilisede meydana gelen patlamada 17 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, Mısır’ın Tanta şehrinde yer alan Saint George Kilisesi’nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, patlamanın, Palmiye Pazarı ayini nedeniyle kilisenin kalabalık olduğu bir sırada meydana geldiği belirtiliyor.

Hristiyanların inancına göre, Hz. İsa’nın zafer kazandıktan sonra Kudüs’e girdiği gün olarak kutlanan Palmiye Pazarı, ayrıca Kutsal Hafta’nın da başlangıcı kabul ediliyor.

Mısır’daki Hıristiyanlara yönelik geçmişte de bazı bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Aralık 2016’da ayin sırasında Kahire’deki bir katedralde meydana gelen patlamada 25 kişi ölmüş, 49 kişi de yaralanmıştı.