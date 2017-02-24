Mısır'da İhvan Üyelerine Yönelik Gözaltılar

»Ana Sayfa»Mısır
24.02.2017 10:15
Mısır'da İhvan Üyelerine Yönelik Gözaltılar
Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın (İhvan) Yüksek İdare Komitesi Başkanı Muhammed Abdurrahman’ın bu sabah gözaltına alındığı belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir İhvan yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdurrahman’ın Kahire’nin doğusundaki bir evde bu sabah güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Abdurrahman’ın yanındaki diğer teşkilat üyelerinin de gözaltına alındığını ifade eden yetkili, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii’ye vekalet eden ve Mısır’da teşkilatın bir numarası olarak bilinen Muhmud İzzet’in gözaltına alınanlar arasında olmadığını kaydetti.

Ihvan’a yakınlığı ile bilinen ve Mısır dışından yayın yapan Vatan televizyon kanalı da Abdurrahman’ın gözaltına alındığını duyurdu.

Muhammed Abdurrahman’ın İhvan içinde Mahmud İzzet’ten sonraki ikinci adam olduğu öğrenildi.

İhvan yetkilileri ve Mısır resmi makamlarından gözaltı ile ilgili henüz her hangi bir açıklama yapılmadı.

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