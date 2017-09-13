“Mısır’da Göçmenler Avrupa’ya Gidebilmek İçin Böbreklerini Satıyor”

Hollanda Televizyonu’nda çarşamba akşamları yayımlanan Zembla adlı haber programı, Mısır’daki organ ticaretinin izini sürdü.

Kahire’de organ nakli yapan hekimler adına çalışan organ tüccarları ve onlarca göçmen, yasa dışı organ ticareti konusunda çarpıcı bilgiler verdi.

13 Bin Dolar Vaat Ediliyor

Erasmus Üniversitesi’nden kriminolog Frederike Ambagthheer’e göre, göçmenlerin Avrupa’ya seyahatlerini finanse edebilmek için organlarını sattığı iddiası ilk kez bu kadar net kanıtlandı.

Organ tüccarları, hekimlerden böbrek başına 20 bin dolar alıyor. Tüccarlar organını satan göçmene 13 bin dolar ödeme vaadinde bulunuyor. Ancak, bu miktar genellikle tüccarın istediği miktarda oluyor.

“En Az 30 Kişinin Böbreğini Satın Aldım”

Kamera karşısında yüzünü gizleme gereği duymayan bir organ tüccarı, en az otuz kişinin böbreğini satın aldığını anlatıyor.

Bu kişilerin insan kaçakçıları aracılığıyla Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç ve Norveç’e gittiklerini söylüyor.

Göçmenlerin Çaresizliği Kullanılıyor

Ancak herkes onlar kadar şanslı değil. Organ tüccarları genellikle Mısır’da sokaklarda ve kötü koşullardaki göçmenlerin çaresizliğini kullanıyor.

Genellikle Sudan ve Eritre kökenli göçmenlere, daha iyi bir yaşam için böbreğini satması konusunda baskı yapılıyor.

Ele Geçen Para 2 Bin Dolar

Sudanlı bir göçmen, 13 bin dolara böbreğini satmak için anlaştığını ama kendisine sadece 2 bin dolar ödendiğini söylüyor.

Bu mülteci, Avrupa’ya gidebilmek için karaciğerinin bir bölümünü de satmak istediğini anlatıyor.

Organların Çalındığı da Oluyor

Mısırlı insan hakları savunucusu Hamdi Alazazi’ye göre, zor koşullarda yaşayan bazı göçmenlerin ise, sağlık kontrolü gerekçesi ya da sahte beyanlarla götürüldükleri hastanelerde organları çalınıyor.

Alazazi, Eritreli bir kadın göçmenin, kontrol için götürüldüğü hastanede uyandığında böbreğinin tekinin alınmış olduğunu gördüğünü söylüyor.

Organlar Zenginler İçin Kullanılıyor

Göçmenlerden alınan organlar, Orta Doğulu zengin hastalar için kullanılıyor.

Hollandalı gazetecilere göre, Avrupalı hastalar da böbrek nakli için yurt dışına gidiyor. Ülkelerine döndüklerinde ise, organı yakınlarının bağışladığını söylüyorlar.

Doktorlar da İşin İçinde

Göçmenlere yardım eden bir sosyal hizmet görevlisi, ülkedeki doktorların yaklaşık dörtte üçünün yasa dışı organ ticareti ile bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

Kahire’deki Şeyh Zayed Hastanesi’nin, yasa dışı organ ticaretinin yoğun biçimde gerçekleştiği merkezlerden biri olduğu ileri sürülüyor.

“İhbarlarla İlgili Hiçbir İşlem Yapılmıyor”

İnsan hakları savunucusu Alazazi, insan ve organ kaçakçılığı ile ilgili olarak topladıkları bulguları güvenlik birimlerine ilettiğini ancak hiçbir işlem yapılmadığını savunuyor.

Kaynak: BBC Türkçe