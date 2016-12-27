Mısır'da Eylem Çağrısı Yapan Polislere Gözaltı

»Ana Sayfa»Mısır
27.12.2016 10:57
Mısır'da Eylem Çağrısı Yapan Polislere Gözaltı
Mısır’da yeni çalışma sistemini protesto etmek için eylem çağrısında bulunan polis memurları gözaltına alındı.

Mısır’da yeni çalışma sisteminde izin günlerinin az olduğu gerekçesiyle iş bırakma eylemi için çağrı yapan 10 polis memurunun gözaltına alındığı bildirildi.

Yargı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, başkent Kahire'de yeni çalışma sistemini protesto ekmek için iş bırakma çağrısında bulunan turizm sektöründe görevli 10 polis memuru hakkında, "idare binası önünde izinsiz eylem yapma ve toplanma" iddiasıyla 4 gün gözaltı kararı verildi.

Savcılık tarafından yapılan soruşturmada, söz konusu polis memurlarının 21 Aralık 2016 tarihinde diğer polis memurlarını da eylem yapmaya ve iş bırakmaya teşvik ettiklerinin ortaya çıktığı aktarıldı.

Adının açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100 civarında polis memurunun Kahire’deki polis idare binası önünde eylem yaptığını, polis şeflerinin eylemci polislerin temsilcileri ile görüşmek için olay yerine gittiğini ancak eylemci polislerin görüşmeyi kabul etmedikleri ve polis şeflerine taşlı saldırıda bulunduklarını söyledi.

İdare müdürünün eylemci polisler ile görüşmek için toplantı talebinde bulunduğunu dile getiren güvenlik yetkilisi, eylemcilerin toplantıyı reddetmesi üzerine, gruba öncülük yapanlardan 10’unun gözaltına alındığını, 7’sinin ise arandığını ifade etti.

Gözaltına alınan polis memurlarının, savcılık tarafından kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettiği bildirildi.

 

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