Mısır'da Darbe Karşıtlarına Hapis Cezası
Sisi yargısının, "terör örgütüne mensup olmak ve şiddete teşvik etmek" suçlamasıyla yargılanan 21 sanığa müebbet (25 yıl), 8 sanığa 7'şer yıl hapis cezası verdiği bildirildi.
AA muhabirine konuşan ve adını vermek istemeyen bir yetkili, Menufiye'deki Şibin el-Kum Ceza Mahkemesi'nin, "terör örgütüne mensup olmak ve şiddete teşvik etmek" suçlamasıyla gıyabi yargılanan 21 sanığa müebbet, 8 sanığa ise 7'şer yıl hapis cezası verdiğini söyledi.
Kaynak, mahkemede hazır bulunan sanıkların 2013 ile 2015'te evlerinde veya iş yerlerinde gözaltına alındığını ifade etti.
Mahkemede hazır bulunan sanıkların 60 gün içerisinde kararı temyize götürebileceği kaydedildi.
Mısır'da 3 Temuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından darbe karşıtı yüzlerce kişi, "izinsiz gösteri düzenlemek, şiddet olaylarına karışmak, yasaklı örgüte üye olmak" gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.
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