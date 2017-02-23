Mısır'da Darbe Karşıtı 25 Öğrenciye Hapis Cezası

Mısır'da temyiz mahkemesinin, 25 öğrenci hakkında 3 ila 5 yıl arasında verilen hapis cezalarını onayladığı bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Kahire'deki Dimyat Temyiz Mahkemesi, Dimyat Üniversitesinden 25 öğrenci hakkında "izinsiz gösteri yapmak" suçlamasıyla 3 ila 5 yıl arasında verilen hapis cezalarını onayladı.

Sanıkların savunma heyeti üyesi Masad el-Hamaki, AA muhabirine, karara temyiz yolunun kapalı olduğunu söyledi.

Dimyat Üniversitesi kampüsünde 14 Ekim 2014'te düzenlenen darbe karşıtı gösterilere katılan öğrenciler, "izinsiz gösteri düzenlemek, şiddet olaylarına karışmak, yasaklı örgüte üye olmak, kamu düzenini bozmak" gibi suçlamalarla 3 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından darbe karşıtı yüzlerce kişi, "izinsiz gösteri düzenlemek, şiddet olaylarına karışmak ve yasaklı örgüte üye olmak" gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.