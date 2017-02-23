Mısır'da Darbe Karşıtı 25 Öğrenciye Hapis Cezası
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Kahire'deki Dimyat Temyiz Mahkemesi, Dimyat Üniversitesinden 25 öğrenci hakkında "izinsiz gösteri yapmak" suçlamasıyla 3 ila 5 yıl arasında verilen hapis cezalarını onayladı.
Sanıkların savunma heyeti üyesi Masad el-Hamaki, AA muhabirine, karara temyiz yolunun kapalı olduğunu söyledi.
Dimyat Üniversitesi kampüsünde 14 Ekim 2014'te düzenlenen darbe karşıtı gösterilere katılan öğrenciler, "izinsiz gösteri düzenlemek, şiddet olaylarına karışmak, yasaklı örgüte üye olmak, kamu düzenini bozmak" gibi suçlamalarla 3 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.
Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından darbe karşıtı yüzlerce kişi, "izinsiz gösteri düzenlemek, şiddet olaylarına karışmak ve yasaklı örgüte üye olmak" gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.
- Yorumlar 0
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- Davetçinin Kitlelerle Muhataplığında Gözetmesi Gereken İlkelerAbdullah Yıldız, Yeni Akit gazetesindeki köşesinde yayınlanan son yazısında davetçilerin davet sürecinde gözetmesi gereken bazı ilkelerle ilgili tespit ve tahlillerde bulunmuş.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Müslüman Kadınlarla Empati İçin 1 Ay Başlarını Örtecekler
- Şeyh Ömer Abdurrahman'ın Cenazesi Cemaliye’de Toprağa Verildi
- Dünya Büyüklüğünde Yedi Gezegen Keşfedildi
- BM'den Dört Ülke İçin 4,4 Milyar Dolar Acil Yardım Çağrısı
- Yabancıya ve Gurbetçiye KDV'siz Konut İmkanı
- Mısır'da Darbe Karşıtı 25 Öğrenciye Hapis Cezası
- De Mistura’dan Yeni Cenevre Görüşmelerine Dair Açıklama
- Nurettin Yıldız’a Sahip Çıktı, Mahkemelik Oldu
- Lindsay Lohan Başörtüsü Nedeniyle Ayrımcılığa Uğradı!
- “1 Mart Tezkeresi İyi ki TBMM’den Geçmemiş!”
- Okullarda Korece, Farsça ve Urduca da Öğretilecek
- Başörtüsü Yasağı Son Kalesinden de Temizleniyor!
- Müslüman Kadınlarla Empati İçin 1 Ay Başlarını Örtecekler
- Şeyh Ömer Abdurrahman'ın Cenazesi Cemaliye’de Toprağa Verildi
- Başörtüsü Yasağı Son Kalesinden de Temizleniyor!
- İşgalci İran Suriye’den Davetsiz Misafirleri Zorla Çıkartacakmış!
- Trump’ın Danışmanına Göre Terörün Kaynağı Kur’ân!
- Ali Emre’nin Yeni Şiir Kitabı "Meryem’in Yokluğunda" Okuyucuyla Buluştu
- “1 Mart Tezkeresi İyi ki TBMM’den Geçmemiş!”
- “Huzistan Halkı ‘Sessiz Bir Ölümde’ Yok Oluyor”
- “Dünyada Üretilen Gıdanın Yüzde 20’si Ziyan Oluyor”
- ABD'de Göçmenler İçin Cezaevi Sayısı Artırılıyor
- Nurettin Yıldız’a Sahip Çıktı, Mahkemelik Oldu
- Müjdat Gezen Sanat Merkezini Sarhoşken Kundaklamış
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim