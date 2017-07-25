Mısır’da 43 Kişiye Müebbet Hapis Cezası Verildi!

Mısır’da Abdulfettah Sisi önderliğindeki darbe yönetiminin kontrolündeki Kahire Ceza Mahkemesi, “Başbakanlık olayları” olarak bilinen davanın bugünkü karar duruşmasında 43 sanık hakkında müebbet hapis (25 yıl) ve 17 milyon 684 bin cüneyh (yaklaşık 1 milyon dolar) para cezasına hükmetti.

AA’da yer alan habere göre, aynı davada yargılanan 9 çocuk hakkında 10’ar yıl, bir genç kız hakkında 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, 92 tutuklu sanığın ise beraatını kararlaştırdı.

Kararlara karşı temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.

Ne Olmuştu?

Savcılık, 16 Aralık 2011’de Başbakanlık binası önünde yaşanan olaylardan dolayı 269 kişi hakkında iddianame hazırlayarak dava açmıştı.

Mahkeme, gıyaben yargılanan 39’u çocuk 268 sanık hakkında Şubat 2015’te 10’ar yıl hapis cezası vermiş, davanın tek tutuklu sanığı muhalif aktivist Ahmed Duma ise müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aranan 268 sanıktan 145’i yakalandıktan sonra kendileri için yeniden yargı süreci başlamıştı.

Mısır yasalarına göre gıyaben yargılanan ve haklarında hüküm verilen sanıklar tutuklandıktan sonra tekrar yargılanıyor.