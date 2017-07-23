Mısır’da 28 Kişinin İdam Cezası Onaylandı!

Abdulfettah Sisi önderliğindeki darbe yönetimine bağlı Kahire Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde idam cezasına mahkûm edilen 30 kişiden 28’inin cezasını onayladı. Mahkeme, 15 kişiyi de 25’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Euro News’ta yer alan habere göre, toplam 43 mahkûm 2015 yılında öldürülen darbe yönetiminin başsavcısı Hişam Berekat’a düzenlenen suikaste karıştığı gerekçesiyle yaklaşık iki senedir yargılanıyordu.

Darbe yönetimi, saldırıyla ilgili Müslüman Kardeşler ve Hamas örgütlerini hedef gösteriyor ancak iki grup da suçlamaları inkâr ediyordu. Saldırıyı “Halk Direnişi” adındaki bir örgütün üstlendiği bildirilmişti.

Mahkeme, haziran ayında söz konusu cezaları vermiş ancak Yüksek Müftülük’ten gelecek onayı beklemişti.