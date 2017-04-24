Mısır’da 20 Darbe Karşıtı Yeniden İdam Cezasına Çarptırıldı!

Mısır’da Giza Ceza Mahkemesi 156 sanıklı “Kirdase Olayları” davasında daha önce idama çarptırılan ancak temyize başvurmaları üzerine haklarında tekrar yargı süreci başlatılan 20 sanığın yeniden idam edilmesine hükmetti.

AA’da yer alan habere göre, mahkeme heyeti görüşü alınmak üzere söz konusu kişilerin dosyalarının müftüye gönderilmesine karar verdi.

Daha Önce Verilen Kararlar

Giza Ceza Mahkemesi 2 Şubat 2015’te aynı davada 34’ü firari, 149’u tutuklu toplam 183 sanık hakkında idam, 1 sanık hakkında ise 10 yıl hapis kararı vermiş, ancak yapılan itirazlar üzerine Temyiz Mahkemesi 3 Şubat 2016’da tutuklu sanıklara verilen idam cezası ile 1 sanık hakkındaki 10 yıl hapis cezası hükmünü iptal etmişti.

Aynı davada haklarında idam cezası verilen 6 sanığın da yakalanmasının ardından Yüksek Mahkeme onları da dava dosyasına ekleyerek 156 sanığın tekrar yargılanmasına hükmetmişti.

Ne Olmuştu?

Mısır’da Temmuz 2013’te katil Abdulfettah Sisi liderliğindeki cuntanın yönetime el koymasının ardından birçok kentte darbe karşıtı gösteriler düzenlenmiş, eyleme katılan yüzlerce kişi “şiddet olaylarına karıştıkları” iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık 12 Şubat 2014’te hazırladığı iddianamede sanıkları “Rabia ve Nahda meydanlarının silah zoruyla boşaltıldığı 14 Ağustos 2013’te Kirdase Karakolu’na baskın düzenleyerek, karakolu ateşe vermek ve 2 polis memurunu öldürmekle” suçlamış, ancak sanıklar tüm bu iddiaları reddetmişti.

Mısır yasalarına göre müftünün görüşüne istişare amaçlı olarak başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.