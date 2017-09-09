Mısır’da 11 Sanığın İdam Dosyası Müftülüğe Gönderildi!

Mısır’da liderliğini Abdulfettah es-Sisi’nin yaptığı darbe yönetiminin kontrolünde bulunan Giza Ceza Mahkemesi, 26 sanığın yargılandığı davada, 11 sanığın dosyasının, sanıklara verilen idamlara ilişkin görüşü alınmak üzere müftüye gönderilmesine ve tüm sanıklar hakkındaki hükmün 10 Ekim’de yapılacak duruşmada okunmasına karar verdi.

AA’da yer alan habere göre, kamuoyunda “Giza Hücresi” olarak bilinen dava kapsamında Başsavcılık sanıklara, 2014 yılında “yasa dışı örgüt kurma”, “yüksek patlayıcı madde yapma”, “2 polisi öldürmeye teşebbüs etme” gibi suçlamalar yöneltmişti.

Davanın ilk duruşması 5 Temmuz 2015’te görülmüştü.

Mısır’daki yasalara göre müftünün görüşüne istişare amaçlı olarak başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.