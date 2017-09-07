Mısır ve BAE’nin Kuzey Kore ile Silah Ticareti

Abu Dabi’nin, uluslararası yaptırımları hiçe sayarak ve ABD yönetiminin uyarılarına kulak asmadan Pyongyang’tan 100 milyon dolar değerinde roket, makinalı tüfek ve silahlar alarak Yemen’de kendisine bağlı gruplara dağıttığı ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2015 yılında oluşturduğu bir bilgi notunda Washinton’un Abu Dabi’ye, Kuzey Kore’nin silah parasını kendi nükleer programını geliştirmek amaçlı kullandığı, uyarısını yaptığı görülüyor. Abu Dabi’nin bu uyarıya rağmen Pyongyang’tan silah almaya devam ettiği belirtiliyor. İki rejim arasındaki ilişkinin 1989’a kadar geri gittiği, BAE’nin o dönem Kuzey Kore’den Scud-B füzeleri satın aldığı ifade ediliyor.

SİLAH SATIŞINA ARACI

Öte yandan The Diplomat Mısır’ın da Kuzey Kore rejimin Arap dünyasındaki en büyük ticaret ortağı olduğunu ortaya koydu. Haberde Mısır’ın Port Said limanı Kuzey Kore rejiminin Afrika ülkelerine silah satışı için aktarma noktası olarak kullanıldığı belirltiliyor. Haberde, Darbeci general Sisi’nin Hüsnü Mübarek döneminde iki ülke arasında geliştirilen ilişkiyi kesintiye uğratmadan devam ettirdiğine dikkat çekiliyor.

Kaynak: Yeni Şafak