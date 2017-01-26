Mısır Ordusu Gazze Sınırında 3 Tüneli Yıktı

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26.01.2017 22:45
Mısır Ordusu Gazze Sınırında 3 Tüneli Yıktı
Mısır Ordu Sözcüsü Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sınırında bulunan 3 tüneli yıktığı bildirildi.

Mısır ordusunun, Gazze sınırında bulunan 3 tüneli yıktığı bildirildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze ile olan Refah sınırında 3 tünelin yıkıldığını belirtti.

Rifai ayrıca, bölgede bulunan bazı araçların kullanılamaz hale getirildiğini de ifade etti.

Mısır'da, 3 Temmuz 2013'teki darbe ile iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin adeta "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı.

Mısır son olarak, Gazze sınırına büyük su boruları döşeyip tünellere deniz suyu pompalamaya başlamıştı.

AA

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