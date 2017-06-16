Mısır Muhalefetinden 'Tiran ve Sanafir Adaları' İçin Protesto Çağrısı

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ve eski cumhurbaşkanı adaylarından Hamdin Sabahi, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçmesini öngören anlaşmanın mecliste onaylanmasını protesto etmek için halkı cuma günü sokağa çağırdı.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, Tiran ve Sanafir'den vazgeçilmesine karşı "cuma öfkesi" sloganı ile gösteri düzenleneceği duyuruldu. Açıklamada, "Tiran ve Sanafir adalarından vazgeçen Sisi rejimine karşı uzun soluklu gösterilerin hemen başlatılması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdulfettah es-Sisi'nin tek rakibi olan Sabahi ise Mısır Demokrasi Partisi binasında basın açıklaması yaptı. Sabahi, "Tiran ve Sanafir adalarından vazgeçilmesine karşı çıkanların birlik olması gerekir. Bütün Mısırlıları cuma namazının ardından meydanlara çıkmaya davet ediyoruz." dedi.

"ÖZGÜRLÜK, EKMEK, ADALAR MISIR'INDIR"

Sabahi'nin açıklamasının ardından, salonda bulunanlar "Milli kuvvetler rejime karşı birleşti", "Halk rejimi devirmek istiyor" ve "Özgürlük, ekmek, adalar Mısır'ındır" şeklinde sloganlar attı.

Söz konusu anlaşmanın dün meclis tarafından onaylanmasının ardından, muhalif gruplar Tahrir Meydanı'nın yakınında yer alan Talat Harb Meydanı'na doğru yürümek için harekete geçmiş, ancak güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale ederek yürüyüşü engellemişti.

Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçmesini öngören Kızıldeniz Sınır Anlaşması, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in Nisan 2016'daki Mısır ziyaretinde Kahire'de imzalanmıştı.

Mısırlı muhalif siyasetçiler, anlaşmanın Parlamento Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandığı geçen pazar günü yaptıkları açıklamada, anlaşmanın parlamentoda onaylanması durumunda ilk etapta siyasi parti binalarında eylem yapacaklarını, ardından Tahrir Meydanı'na çıkacaklarını duyurmuştu.