Mısır İki Adayı Suudi Arabistan’a Devretti

Mısır, Kızıldeniz'deki iki adasını Suudi Arabistan'a devretmek için bir adım daha attı.

Mısır Parlamentosu Anayasa Komisyonu, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan’a geçmesini öngören sınır anlaşmasını onayladı. Komisyon, oylamanın ardından anlaşmayı savunma ve ulusal güvenlik komitesine gönderdi.

Karar, muhalif gruplar tarafından tepkiyle karşılandı. Başkent Kahire'deki Gazeteciler Birliği Binası'nın önüne toplanan bir grup oturma eylemi yaptı.

Cumhurbaşkanı Abdülfettah es- Sisi aleyhine sloganlar atan göstericilere polis, gözyaşartıcı gazla müdahale etti.

Eylemciler kararla beraber Mısır'ın Kızıldeniz'deki hakimiyetini yitireceğini öne sürüyor.

Üzerinde yerleşim bulunmayan adaların devredilmesiyle ilgili ilk adım geçen yıl Suudi Krali Selman bin Abdulaziz'in Mısır ziyaretinde atıldı.

Tiran ve Sanafir adaları Kızıldeniz'deki Akabe Körfezi'nde yer alıyor. İki ülke de adaların Suudi Arabistan'a ait olduğunu, ancak Riyad yönetiminin 1950'de Kahire'den adaları korumasını talep ettiğini öne sürüyor.

Anlaşmaya itiraz eden taraflarsa, adaların Mısır'a 1906 yılındaki bir anlaşma sonucu verildiğini savunuyor.

Kaynak: NTV