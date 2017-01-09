Mısır Halkı Zor Durumda: Sisi'ye Güvenmiyoruz!

3 yıl önce askeri darbe ile sarsılan Mısır'da, cunta yönetimi ülkeyi gün geçtikçe felakete sürüklüyor.

2013 yılında Abdülfettah El-Sisi komutasındaki askeri darbe yapılan Mısır'da darbenin ekonomik sonuçları en çok bu yıl hissedildi. Ülkede son 3 yılda 3 hükümet değişti. 3 hükümetin farklı farklı ekonomi politikaları uygulamaları, ve Ekim 2015'te Sina Yarımadası'nda Rus uçağının düşmesi ile turist sayısının yüzde 70'lere kadar gerilemesi ekonomiyi derinden sarstı.

Döviz rezervlerinde yaşanan azalma, Mısır cüneyhinin dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Serbest piyasada bir yıl önce ABD dolarının değeri 8 cüneyh iken bugünlerde 17 cüneyhe kadar yükseldi.

Doların yükselmesi, temel gıda maddelerindeki fiyat artışını yüzde 100 oranında etkileyince, halk zor duruma düştü. Mısır hükümeti geçici önlemler alsa da, halk rahat bir nefes alamıyor.

Sisi: 6 ay içinde düzelecek, Mısır halkı: İnanmıyoruz

Darbe ile yönetime gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, ülkedeki ekonomik durumun günden güne kötüleşmesi üzerine 6 ay içerisinde ekonomik durumu iyileştirme sözü verdi. Ancak Mısır halkı, 'Sisi'ye güvenmiyoruz' diyor. Mısırlı uzmanlar da, Sisi'nin sözlerinin gerçeği yansıtmadığı görüşündü. Ekonomistlere göre, Mısır'da bu yıl fiyatlar düşmeyecek, aksine daha da yükselecek.

Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin sebebi de buydu. Sisi 6 ay dişinizi sıkın diyor. 6 saat bile dayanacak gücümüz yokken, 6 ay nasıl sabredelim?

Mısır'ın toplam borcu 294 milyar dolar

Arap ülkeleri içinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından üçüncü büyük ekonomi olan Mısır'ın durumu gittikçe kötüleşiyor. Mısır'ın toplam borcu; 294 milyar dolara kadar yükseldi.

"400 fabrika kapandı"

Mısır'da darbeden önce Kalkınma Bakanlığı görevini yürüten Yahya Hamid, darbeden sadece bir yıl sonra 400 fabrikanın kapatıldığını, işsizlik oranının yüzde 25'lere çıktığını açıklamıştı.

Halk perişan

İşsizlikten şikayet eden yüzbinlerce Mısırlı, yiyecek sıkıntısı yaşıyor. 30 yaşındaki Hind Adil Muhammed isimli kadın, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Kocam günlük çalışan bir işçi ama iş bulamıyor. Yemek yiyemiyoruz. Açız" diyor. 2011 yılında Hüsnü Mübarek yönetiminin devrildiği günü hatırlatan Mısırlı kadın şu ifadeleri kullanıyor:

"O günlere gelmemizin sebebi de bu gibi ekonomik sebeplerdi. Şimdi Sisi 6 ay dişinizi sıkın diyor. 6 saat bile dayanacak gücümüz yokken, nasıl 6 ay sabredelim?"

Mısır nasıl bu hale geldi?

Mısır'da uzun yıllar iktidarda kalan Hüsnü Mübarek, 30 yıl boyu özel sektör odaklı büyümeyi ve yatırımların artırılmasını teşvik etmek için kamu kurumlarının özelleştirilmesi gibi bazı ekonomik reformlar yaptı. Mısır, ekonomik olarak birçok alanda gelişme potansiyeline sahip olmasına rağmen uzun vadeli planlar yapılmadığı için halk fakirlikle karşı karşıya kaldı. Halkın çok küçük bir kısmı milli gelirden bir pay alabildi. Hüsnü Mübarek'in devrilmesi sonrasında gelen yönetimlerin hiç birisi halkın taleplerine cevap vermeyi başaramadı. Dış borç günden güne büyüdü. Darbeyle görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi yönetimine siyasi sebeplerle fırsat verilmedi. Mursi'ye yapılan darbenin maliyeti ekonomik durumu daha da kötüleştirdi. Sisi ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesinde ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğini aldı ancak aldığı yardımlar, ülkenin durumunu iyileştirmeye yetmedi.

Mısır Tedarik ve İç Ticaret Bakanlığı, ekonomik krize karşı aldığı önlemler kapsamında, El Fayoum kentine bağlı Atsa bölgesinde şeker, yağ ve pirinç gibi temel gıda ürünlerini bakanlığın belirlediği fiyatla halka satıyor. Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaclarını alabilmek için sıraya girdi.