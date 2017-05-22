Mısır Cuntasının “Terör Listesi” Onandı!

Mısır’da cuntanın kontrolündeki Temyiz Mahkemesi, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii’nin de olduğu 26 kişiyi “terör listesine” aldı.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, mahkeme, İhvan mensuplarının itiraz talebini reddederek sanıklar hakkında verilen 3 yıl süreyle “terör listesine” alınmalarına ilişkin kararı onadı.

Mısır cuntasının kontrolündeki Kahire Ceza Mahkemesi’nin İhvan mensuplarının “terör listesine” alınmasına yönelik verdiği karar, Kasım 2016’da resmî gazetede yayımlanmıştı.