Mısır Cuntası İki Adayı Bugün Suudi Arabistan’a Veriyor!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz geçtiğimiz yıl Mısır’a gerçekleştirdiği ziyaret ile birlikte Mısır cuntasını Tiran ve Sanafir adaları konusunda ikna ederek ülkesine dönmüştü.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Mısır cuntasının kontrolündeki Parlamento’ya bağlı Anayasa Komisyonu, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan’a geçmesini öngören sınır anlaşmasını onayladı.

Bugün yapılan oylamada, 44 milletvekilinden oluşan Komisyon’da 35 üye “evet”, 8 üye ise “hayır” oyu kullandı. Bir üye ise hastalığını gerekçe göstererek oylamaya katılmadı.

Büyük tartışmalara yol açan iki adanın kontrolü bugün resmen Suudi Arabistan’a verilecek.

Mısırlılar “Bizim” Diyor

Öte yandan, Mısır’da faaliyet gösteren araştırma şirketi Basira tarafından bugün açıklanan anket sonuçlarına göre, Mısırlıların yüzde 47’si Tiran ve Sanafir adalarının Mısır’a ait olduğuna inanırken, halkın yüzde 11’i adaların Suudi Arabistan’a ait olduğunu düşünüyor.

Şirketin açıklamasına göre Mısırlıların yüzde 42’si ise konu ile ilgili fikir beyan etmekten kaçındı.

Tiran ve Sanafir adlı iki ada, Kızıldeniz’de Sina Yarımadası’nın doğusunda yer alıyor.