Mısır Cuntası Gazze Sınırındaki 12 Tüneli Yıktı!

Mısır cuntasının, Gazze sınırında bulunan 12 tüneli yıktığı ve “yasa dışı” yollarla ülkeye giren 100 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Mısır cuntasının sözcüsü Albay Tamir er-Rufai sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, sınır muhafız birliklerinin ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Sina vilayeti sınırında 12 yeni tüneli yıktığını ifade etti.

AA’da yer alan habere göre, er-Rufai açıklamasında, 18-28 Aralık tarihleri arasında “yasa dışı” göç faaliyetlerine yönelik operasyonlarda Mısır’ın Libya sınırındaki es-Sellum bölgesinde farklı uyruklardan 74 kişinin, ülkenin güneydoğusundaki Şelatin bölgesinde de 26 Suriyelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Mısır’da 3 Temmuz 2013’teki darbe ile iktidarı gasp eden askerî cunta, Filistinlilerin “can damarı” olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı. Son olarak Mısır cuntası, Gazze sınırına büyük su boruları döşeyip tünellere deniz suyu pompalamaya başlamıştı.