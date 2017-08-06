Mısır Cuntası, Gazze Şeridi Sınırında Bir Tüneli Daha Yıktı!

Mısır’da Ordu Sözcüsü Albay Tamir Rifai, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından yaptığı açıklamada, sınır muhafız birliklerinin, Kuzey Sina’da, Gazze Şeridi’nin sınır hattında yer alan bir tünelin yerini tespit ederek yıktığını duyurdu.

Mısır’daki resmî verilere göre, 15 Ocak’tan bu yana yıkılan tünellerin sayısı 42’ye yükseldi.

Mısır’da 3 Temmuz 2013’teki askerî darbe ile iktidara gelen Abdulfettah Sisi önderliğindeki cunta, Filistinlilerin adeta “can damarı” olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı. Sisi cuntası, daha sonra Gazze sınırına büyük borular döşeyip tünellere deniz suyu pompalamıştı.

Kaynak: AA