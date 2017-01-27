Mısır Cuntası 15 Kişiye Müebbet Hapis Cezası Verdi!

Mısır’da muhaliflere yönelik devam eden yargılamalar kapsamında gıyâbî yargılanan 15 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Mısır cuntasının kontrolündeki bir mahkemenin, şiddete teşvik suçlamasıyla yargılanan 15 sanığa müebbet (25 yıl), 3 sanığa 15’er yıl hapis cezası verdiği bildirildi.

AA’nın yargı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Şarkiyye ilindeki ez-Zekazik Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “2 yıl önce bir polis merkezini basmaya çalışmak ve şiddete teşvik” suçlamasıyla gıyâbî yargılanan 15 sanık müebbet, duruşmaya katılan 3 sanık ise 15’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan 18 kişinin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

Sanıkların avukatı Cude Azeb, yaptığı açıklamada, müvekkilleri hakkındaki suçlamaların çoğunun asılsız olduğunu vurguladı ve karara temyiz yolunun açık olduğu bilgisini paylaştı.

Sanıklar, başsavcılık tarafından Eylül 2015’te ceza mahkemesine sevk edilmişti.