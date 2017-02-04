Milyonluk Fatura Skandalına İmza Atan CHP'li Vekil Türkmen İstifa Etti

»Ana Sayfa»Gündem
04.02.2017 17:30
Milyonluk Fatura Skandalına İmza Atan CHP'li Vekil Türkmen İstifa Etti
1 milyon 200 bin liralık iletişim faturasıyla tartışmalara neden olan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, TBMM Başkanlık Divanı'ndaki katip üyeliği görevinden istifa etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediği Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in TBMM divan üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.

Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri kamuoyunda tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanı'ndaki katip üyeliği görevinden istifasını dün istemişti.

CHP Grup Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, Türkmen'in, bugün katip üyeliği görevinden istifa ettiği açıklandı.

Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Başbakan Yıldırım'dan 'Genelge İddiasına' Yalanlama03 Şubat 2017 Cuma 23:52
  • CHP Milyonluk Fatura Kriziyle Gündeme Gelen Vekilin İstifasını İstedi03 Şubat 2017 Cuma 14:32
  • Türkiye Genelinde Aranan Bin 848 Şüpheli Yakalandı02 Şubat 2017 Perşembe 22:53
  • "İmam Günde Beş Defa Namaz Kıldıran Memur Değildir!"02 Şubat 2017 Perşembe 21:02
  • Anayasa Değişiklik Kanunu Cumhurbaşkanlığına Gönderildi02 Şubat 2017 Perşembe 20:53
  • FETÖ İle İlişkili 3 Kuruluşun BM'deki İstişari Statüsü Düşürülüyor02 Şubat 2017 Perşembe 20:50
  • 'ABD Sınır Güvenliği Müslüman Amerikalıları Fişliyor'02 Şubat 2017 Perşembe 20:42
  • Suriyeli Doktorlarda Beyaz Önlük Heyecanı02 Şubat 2017 Perşembe 20:40
  • Suriye Sınırının Yarısına Duvar Örüldü02 Şubat 2017 Perşembe 15:24
  • CHP’nin Fatih’te Bağrına Hançer Sapladığı Cami02 Şubat 2017 Perşembe 11:58
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim