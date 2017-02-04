Milyonluk Fatura Skandalına İmza Atan CHP'li Vekil Türkmen İstifa Etti
1 milyon 200 bin liralık iletişim faturasıyla tartışmalara neden olan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, TBMM Başkanlık Divanı'ndaki katip üyeliği görevinden istifa etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediği Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in TBMM divan üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.
Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri kamuoyunda tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanı'ndaki katip üyeliği görevinden istifasını dün istemişti.
CHP Grup Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, Türkmen'in, bugün katip üyeliği görevinden istifa ettiği açıklandı.
Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
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