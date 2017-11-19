Milyonlarca Suriyeli Çocuk Temel Haklarından Yoksun!

Savaşın 7. yılına girdiği Suriye’de çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne temel eğitim, sağlık, yaşama, şiddete karşı korunma gibi haklarından mahrum giriyor.

Suriye’de 2011’den bu yana devam eden savaşta kuşkusuz çatışmalardan en çok çocuklar etkilendi.

Savaş mağduru çocuklar, yaşam, sağlık ve eğitim gibi temel haklarından savaşın yol açtığı şartlar yüzünden mahrum kalıyor.

Çocukların büyük bir kısmı da ailelerine destek olmak için okulu bırakıp çalışıyor.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin raporuna göre Suriye’de en büyük bedeli çocuklar ödüyor.

“Tüm İnsanlık Sınıfta Kaldı”

Mülteci Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Abdullah Resul Demir AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu savaştan en çok etkilenenler çocuklar. Zira onlar belki de yeryüzündeki korunmaya en çok muhtaç ve zayıf varlıklardır.” dedi.

Demir, “Uluslararası kanunlarla çocuk hakkı tanımlanmış. Ancak geçtiğimiz altı yılda gördük ki konu Suriyeli çocuklarımız olduğunda bütün uluslararası kanunlarla birlikte tüm insanlık sınıfta kalmıştır.” diye konuştu.

“Suriye’de 8,5 Milyon Çocuk Çatışmalardan Etkilendi”

Demir, “UNICEF’in en son Eylül 2017 tarihinde yayımladığı raporuna göre, Suriye’deki çatışmadan 8,5 milyon çocuk etkilendi. Bunların 6 milyondan fazlası Suriye içerisinde olup geriye kalan yaklaşık 2,5 milyon çocuk da Suriye dışında bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Suriyeli her 10 çocuktan 8’inin “savaş çocuğu” olduğunu söyleyen Demir, şunları kaydetti:

“Suriyeli çocukların yaklaşık bir milyon 700 bini ise savaşın en çetin geçtiği yerlerde yaşıyor. Kendilerine ulaşmak ve var olan haklarını kendilerine iletmek bir hayli güç. Ülkede yaşayan 2 milyon çocuk da okula gidemiyor.”

“Tek İsteğim Normal Bir Hayat”

Babasından altı yıldır haber alamayan Muhammed Ömer Sellüm de, “Babamı Beşşar Esed rejiminin askerleri altı yıl önce tutukladı. O günden beri haber alamıyoruz.” dedi.

İdlib’de göçmen kampında yaşayan Sellüm, “Yaşadığımız çadırın yerine duvarlı bir evde yaşamayı isterdim. Kardeşlerimle birlikte oynayacak bir park ve hasta olduğumda tedavi görecek bir hastane isterdim. Tek isteğim dünyadaki diğer çocukların yaşadığı gibi normal bir hayat.” ifadelerini kullandı.

“Çalışmak Zorundayım”

Ailesine destek olmak için çalışıp para kazanan 13 yaşındaki Şahhud Derma da, kalabalık bir aile olduklarını, babasına destek olmak için çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Esed güçlerinin saldırılarında el parmaklarını kaybeden Derma, yol üzerinde kurduğu çadırda akaryakıt satıyor.