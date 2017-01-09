Milyonerlere 6 Bin Kişi Daha Eklendi!

»Ana Sayfa»Ekonomi
09.01.2017 13:08
Milyonerlere 6 Bin Kişi Daha Eklendi!
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı, Kasım 2016’da 6 bin 25 kişi daha artarak 106 bin 999’a ulaştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Aralık 2015 itibariyle Türkiye’de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 93 bin 8 kişi olarak sayılırken, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 594 milyar 661 milyon lira olarak ölçüldü.

2016’da aylar itibariyle milyoner mudi sayısındaki değişime bakıldığında, rakam ocakta bin 458 ve şubatta 663 artarken, mart ayında 600 kişi geriledi.

Milyoner mudi sayısı nisanda yeniden artışa geçti. Nisanda listeye 718 kişi daha eklendi. Mayısta milyonerlerin arasına bin 980 kişi, haziranda 600 kişi, temmuzda ise bin 170 kişi daha katıldı.

Ağustosta ise milyoner sayısı düşüşe geçti ve bin 102 kişi azaldı. Söz konusu rakam eylülde bin 51 artarken, ekimde 2 bin 28 kişi daha artarak 100 bin 974 kişiye yükseldi.

Milyoner sayısında Ocak-Kasım 2016 döneminde aylık en yüksek artış kasımda gerçekleşti. Kasımda milyoner sayısı 6 bin 25 kişi daha artarak 106 bin 999’a tırmandı.

Artışın Nedenleri

BDDK verilerine göre, milyoner sayısı kasımda 6 bin 25 kişi daha artış gösterdi. Böylece milyoner sayısında 9 aydaki artış 8 bine dayanırken, bir aydaki artış 6 bini geçti.

Bazı uzmanlar, kasımda milyoner sayısında 6 binden fazla gerçekleşen artışın vergi barışından kaynaklanmış olabileceğini belirtirken, bazı uzmanlar da Tam Teminatlı Opsiyon İşlemi (DCD) ve yabancı mevduatların çözülmesinden kaynaklanabileceğine dikkat çekerek, “Dövizden TL’ye geçişte 300 bin dolar bile artık milyon TL yapıyor.” dedi.

Uzmanlar, “Özel bankacılık müşterisine TL mevduat artı döviz satım opsiyonu veriyorlar. Böylece bankalar hem mevduat faizi hem de opsiyon primi şeklinde daha iyi bir getiri sunabiliyor. Ancak kurda ciddi sıçrama olunca DCD’nin opsiyon bacağı çözülüyor ve günün sonunda döviz cinsi hesap yerine mevduat sahibinin elinde TL hesap kalıyor. Bu sebeple de zâten dövizden TL’ye geçiş olduğundan daha yüksek göründü.” ifadelerini kullandı.

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