Milyoner Sayısı 2016’da Yaklaşık 16 Bin Kişi Arttı!

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı, geçen yıl 15 bin 856 kişi daha arttı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Aralık 2015 itibariyle Türkiye’de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 93 bin 8 kişi olarak sayılırken, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 594 milyar 661 milyon lira olarak ölçüldü.

Milyoner mudilerin mevduat dağılımına bakıldığında, 312 milyar 109 milyon lirasının yerel para cinsi, 281 milyar 15 milyon lirasının Döviz Tevdiat Hesabı (DTH), 1 milyar 536 milyon lirasının da kıymetli maden depo hesaplarında olduğu görüldü.

Aynı dönemde milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 393 bin 654 lira olarak gerçekleşti.

Milyoner Sayısı 2016’da Yüzde 17 Arttı

Milyonerlerin sayısı 2016 sonunda 108 bin 864’e ulaşırken, bankalardaki toplam mevduatı da 715 milyar 341 milyon lira olarak kaydedildi.

Milyonerlerin mevduatlarının 373 milyar 751 milyon lirası yerel para cinsi, 338 milyar 527 milyon lirası DTH, 3 milyar 63 milyon lirası ise kıymetli maden depo hesapları olarak ayrıldı.

Buna göre, 2016’da milyonerlere 15 bin 856 kişi daha eklenirken, artış oranı da yüzde 17 olarak gerçekleşti.

Milyoner başına düşen ortalama mevduat 177 bin 306 lira daha artarak 2016 sonunda, 6 milyon 570 bin 960 lira olarak ölçüldü.

Artışın Nedenleri

Bazı uzmanlar, milyoner sayısındaki artışın vergi barışından, bazıları da Tam Teminatlı Opsiyon İşlemi (DCD) ve yabancı mevduatların çözülmesinden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, dövizden TL’ye geçişte yaklaşık 270 bin doların bile artık 1 milyon TL yaptığını ifade etti.