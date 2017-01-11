Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 96 Bin 68 Öğretmene İhtiyaç Var

»Ana Sayfa»Eğitim
11.01.2017 14:34
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 96 Bin 68 Öğretmene İhtiyaç Var
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ülke genelinde 832 bin 26 öğretmen bulunduğunu, 96 bin 68 öğretmene daha ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın öğretmen açığıyla ilgili yazılı soru önergesine yanıt verdi.

AA’da yer alan habere göre, Yılmaz, eğitim kurumlarındaki öğretmen ihtiyacının, bütçe kanunlarının verdiği yetkinin yanında Bakanlar Kurulu’nca tahsis edilen ve Maliye Bakanlığı’nca kullanım izni verilen kadro sınırlılığında karşılanabildiğini anımsattı.

Tahsis edilen kadroların, illerin öğretmen ihtiyacı yüzdelik oranları dikkate alınarak il milli eğitim müdürlüklerine dağıtıldığını belirten Yılmaz, il milli eğitim müdürlüklerince atama yapılacak alanlar ile bu alanlara atanacakların istihdam edileceği eğitim kurumlarının belirlendiğini belirtti.

Yılmaz, belirlenen bu eğitim kurumlarına, ilgili yönetmelikler ve KHK çerçevesinde yapılan duyurular doğrultusunda, başvuruları kabul edilen adaylar arasından tercihleri ve KPSS puan üstünlüğü esas alınarak atamalar yapıldığını, bu atamalarla eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılandığını ifade etti.

“Mevcut Öğretmen Sayısı 832 Bin 26”

İsmet Yılmaz, şunları kaydetti:

“Diğer taraftan öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı eğitim kurumlarında eğitim öğretimin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından, valiliklerce ilgili mevzuatı çerçevesinde ve öncelikle öğretmen olma şartlarını taşıyanlar arasından ders ücreti karşılığında görevlendirmeler yapılmaktadır.

Bakanlığımızca 10 Ekim 2016 tarihinde sözleşmeli pozisyona 18 bin 506 öğretmenin ataması yapılmıştır. Bakanlığımızın 9 Kasım 2016 tarihli MEBBİS verilerine göre ülke genelindeki mevcut öğretmen sayısı 832 bin 26, net öğretmen ihtiyacı ise 96 bin 68’dir.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TEOG Sonuçları Açıklandı03 Ocak 2017 Salı 14:16
  • Açıköğretim Sınavları Başlıyor02 Ocak 2017 Pazartesi 12:15
  • Ne Bitmez Soruşturmaymış!29 Aralık 2016 Perşembe 18:39
  • 9 İlde Okullar Kar Nedeniyle Tatil Edildi28 Aralık 2016 Çarşamba 22:54
  • ‘Mezun Olmasına 3 Dersi Kalan Öğrenciler Artık Bir Dönem Daha Beklemeyecek’26 Aralık 2016 Pazartesi 11:12
  • Üniversite Öğrencilerinin Disiplin Yönetmeliği Değişti23 Aralık 2016 Cuma 12:30
  • MEB, PISA 2015 Raporunu Açıkladı22 Aralık 2016 Perşembe 12:37
  • YGS ile Girilen Eğitim Fakülteleri LYS ile Öğrenci Alacak22 Aralık 2016 Perşembe 12:34
  • “Öğretmenlik Bölümlerine Başarı Sıralaması Şartı Getirildi”22 Aralık 2016 Perşembe 11:22
  • Eğitime Kar Engeli21 Aralık 2016 Çarşamba 08:24
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim