Milli Eğitim Bakanı: 17 Nisan Pazartesi Okullar Tatil Edildi

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07.04.2017 17:44
Milli Eğitim Bakanı: 17 Nisan Pazartesi Okullar Tatil Edildi
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında sayımların sağlıklı olabilmesi için 17 Nisan'ı tatil etme kararı alındığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta. Sayımların sağlıklı olabilmesi için, yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için, aynı zamanda okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakan'ımızın talimatıyla 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık." dedi.

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