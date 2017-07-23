Mihraç Ural'ın Yardımcısı Direnişçiler Tarafından Öldürüldü!
Esed rejiminin destekçisi olan ve Reyhanlı ile Banyas katliamlarını düzenleyen Mihraç Ural'ın yardımcısı Cemal Attarabulsi Halep'te öldürüldü.
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Yeni Şafak'ın haberine göre muhalif Ebu Amara Tugayı'nın Halep-Aziziye mahallesinde düzenlediği özel operasyonla öldürülen Cemal Attarabulsi, Ural çetesinin kurduğu Mukavemet-i Suriye'nin üst düzey yöneticisi olarak Suriye halkı ve muhaliflere karşı savaşıyordu.
Türkmen Dağı işgalinde de aktif rol oynayan Attarabulsi’nin son dönem Halep'te Mukavemet-i Suriye çetesinin temsilcisi olarak görev yaptığı bildiriliyor.
Etiketler : Suriye, Cemal Attarabulsi, Mihraç Ural, Mukavemet-i Suriye
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