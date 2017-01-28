Midilli’de Mülteciler Savaş Gemisinde Kalıyor!

Yunanistan, Midilli Adası’nda dondurucu soğuklarda yazlık çadırlarda kalmak zorunda olan mülteciler için alışılmışın dışında bir çözüm üreterek konaklamaları amacıyla adaya bir savaş gemisi gönderdi.

Mülteciler, Yunanistan’ın Midilli Adası’nda soğuk havadan korunmak için Yunanistan yönetiminin kendilerine sağladığı savaş gemisine yerleşti.

Geçen haftalarda bölgeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, adadaki Moria Kampı’nda hâlen yazlık çadırlarda kalan yüzlerce mülteciye zor günler yaşatmıştı. Kış şartlarına hazırlıksız yakalanan Yunanistanlı yetkililer ise çareyi Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait Lesvos isimli bir çıkarma gemisini mültecileri ağırlamak üzere Midilli Limanı’na göndermekte buldu.

Geri Gönderilme Korkusu

Mülteciler ilk günlerde geri gönderilme korkusunun zorlu kamp şartlarına baskın çıkmasıyla gemiye binmeyi reddetse de son dönemde birçoğu Afrika ülkelerinden gelen yaklaşık 160 mülteci, bu farklı tecrübeyi yaşayarak soğuktan korunmaya çalışıyor.

AA’da yer alan habere göre, Lesvos’un geçici sâkinlerinden 25 yaşındaki Togolu Stanislas, yemekler kötü olsa da gemide kalmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ancak yine de kamptaki ayazda kalmaktansa burayı tercih diyorum.” ifadelerini kullandı.

Stanislas, gemideki 500 kişilik kapasiteye rağmen yalnızca üçte birinin dolu olmasını da mültecilerin buradan başka bir yere götürülmekten endişe etmesine bağladı.

“Özgürlüğümü İstiyorum, Geri Dönmeyi Değil”

Ülkesini dinî sebeplerle terk eden ve yaklaşık 5 aydır adada bulunan Stanislas, “Adayı yasa dışı yollarla üç kez terk etmeye çalıştım. Ancak hepsinde yakalandım. İltica başvurusu yaptım ama hiç umudum yok. Sâdece özgürlüğümü istiyorum. Geri dönmeyi değil.” diye konuştu.

Oteller Mültecileri Almak İstemedi

Yunanistan Göçmen Bakanlığı’nın sözcüsü Kiriakos Madouvalos, mültecilere barınak olarak kullanılan geminin kış boyunca ihtiyaç olduğu sürece limanda kalacağını belirtti.

Midilli’de tutulan mültecilerin yaşam koşullarıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Madouvalos, zor durumdaki tüm göçmenlerin otel ve apartmanlarda konaklamasının sağlanmasını hedeflediklerini anlatarak, “Ancak, Midilli Hotel Sahipleri Derneği, otellerin mülteciler değil, turistler için olduğunu savunarak idârî bir yasak yayımladı.” dedi.

Yine de kadın ve çocuk mülteciler için bazı otel ve binalarda konaklama imkânı sağlandığını ifade eden Madouvalos, kampta ve gemide yalnızca erkek mültecilerin kaldığı bilgisini paylaştı.

6 Binin Üzerinde Mülteci Var

Midilli Adası’ndaki kamplar 3 bin 500 kişilik kapasiteye sahipken, bugün adadaki mülteci sayısı 6 binin üzerinde. Kamplardaki olumsuz yaşam koşulları başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere birçok kesimden tepki topluyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatının üzerinden 10 aydan fazla süre geçmesine karşın Türkiye’ye geri gönderilen göçmen sayısı bine ulaşmadı. İltica başvurularının değerlendirilmesinin beklenenden çok daha fazla zaman alması gibi sebeplerle binlerce göçmen adalarda tutuluyor.