Midilli’de Mülteciler Savaş Gemisinde Kalıyor!
Mülteciler, Yunanistan’ın Midilli Adası’nda soğuk havadan korunmak için Yunanistan yönetiminin kendilerine sağladığı savaş gemisine yerleşti.
Geçen haftalarda bölgeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, adadaki Moria Kampı’nda hâlen yazlık çadırlarda kalan yüzlerce mülteciye zor günler yaşatmıştı. Kış şartlarına hazırlıksız yakalanan Yunanistanlı yetkililer ise çareyi Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait Lesvos isimli bir çıkarma gemisini mültecileri ağırlamak üzere Midilli Limanı’na göndermekte buldu.
Geri Gönderilme Korkusu
Mülteciler ilk günlerde geri gönderilme korkusunun zorlu kamp şartlarına baskın çıkmasıyla gemiye binmeyi reddetse de son dönemde birçoğu Afrika ülkelerinden gelen yaklaşık 160 mülteci, bu farklı tecrübeyi yaşayarak soğuktan korunmaya çalışıyor.
AA’da yer alan habere göre, Lesvos’un geçici sâkinlerinden 25 yaşındaki Togolu Stanislas, yemekler kötü olsa da gemide kalmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ancak yine de kamptaki ayazda kalmaktansa burayı tercih diyorum.” ifadelerini kullandı.
Stanislas, gemideki 500 kişilik kapasiteye rağmen yalnızca üçte birinin dolu olmasını da mültecilerin buradan başka bir yere götürülmekten endişe etmesine bağladı.
“Özgürlüğümü İstiyorum, Geri Dönmeyi Değil”
Ülkesini dinî sebeplerle terk eden ve yaklaşık 5 aydır adada bulunan Stanislas, “Adayı yasa dışı yollarla üç kez terk etmeye çalıştım. Ancak hepsinde yakalandım. İltica başvurusu yaptım ama hiç umudum yok. Sâdece özgürlüğümü istiyorum. Geri dönmeyi değil.” diye konuştu.
Oteller Mültecileri Almak İstemedi
Yunanistan Göçmen Bakanlığı’nın sözcüsü Kiriakos Madouvalos, mültecilere barınak olarak kullanılan geminin kış boyunca ihtiyaç olduğu sürece limanda kalacağını belirtti.
Midilli’de tutulan mültecilerin yaşam koşullarıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Madouvalos, zor durumdaki tüm göçmenlerin otel ve apartmanlarda konaklamasının sağlanmasını hedeflediklerini anlatarak, “Ancak, Midilli Hotel Sahipleri Derneği, otellerin mülteciler değil, turistler için olduğunu savunarak idârî bir yasak yayımladı.” dedi.
Yine de kadın ve çocuk mülteciler için bazı otel ve binalarda konaklama imkânı sağlandığını ifade eden Madouvalos, kampta ve gemide yalnızca erkek mültecilerin kaldığı bilgisini paylaştı.
6 Binin Üzerinde Mülteci Var
Midilli Adası’ndaki kamplar 3 bin 500 kişilik kapasiteye sahipken, bugün adadaki mülteci sayısı 6 binin üzerinde. Kamplardaki olumsuz yaşam koşulları başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere birçok kesimden tepki topluyor.
Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatının üzerinden 10 aydan fazla süre geçmesine karşın Türkiye’ye geri gönderilen göçmen sayısı bine ulaşmadı. İltica başvurularının değerlendirilmesinin beklenenden çok daha fazla zaman alması gibi sebeplerle binlerce göçmen adalarda tutuluyor.
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- "Bazı Afrika Ülkeleri Halen de Koloni Vergisi Ödüyor"
- İranlı Kürt Yazar, Kitabını Basma Umuduyla Geldiği Türkiye’de Tutuklandı!
- “2016’nın Unutulan Savaşı: Ukrayna”
- HDP'li Hüda Kaya Gözaltına Alındı
- Ömer Muhtar'ın Kıyamına Destekten, Esed'le İşbirliğine: SKP
- İntikam Değil, Adâlet İstediğimizi Israrla Haykırmalıyız!
- CHP'li Vekilin 1 Milyon 200 Bin TL'lik Faturası Halka mı Ödettirilecek?
- Trump, Ortaduğu’dan Gelecek Hristiyan Mültecilere Öncelik Verecek
- Donald Trump, ABD Ordusunu Büyütüyor
- “İslâm Dünyası, Kudüs Ortak Paydasında Bile Birleşemeyecekse…”
- Trump Rusya'ya Yönelik Yaptırımları Kaldıracak mı?
- HDP'li Milletvekili Beştaş Adli Kontrol Şartıyla Serbest
- “Devletin Kandırılma Hakkı Var da Vatandaşın Yok mu?”
- Erdoğan: İstanbul Boğazı’nı Felç Ettiler
- “Cennetteki Annem Artık Üzülmeyecek”
- 25 Yıldır Cezaevinde Olan Atavi Osman Erdemir’den Annesine Mektup
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "El Bâb'dan Derine İnmemek Lâzım"
- Mısır Cuntası 15 Kişiye Müebbet Hapis Cezası Verdi!
- İsmail Heniyye, 5 Ay Aradan Sonra Gazze’ye Döndü
- S&P'den Türkiye'nin Kredi Notu Kararı
- “Ahmet Türk’e Hiçbir Aşamada Kelepçe Takılmamıştır”
- Bahçeli İsim Vererek Medya Patronlarını Yerden Yere Vurdu
- Mahalleye Dadanan Haşeratlar
- Yunanistan 8 Darbecinin İadesini Reddetti
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim